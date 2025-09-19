La llegada de la primavera trae fiestas, reuniones y actividades al aire libre a lo largo y ancho de toda la provincia de Córdoba. En este marco, la Policía provincial compartió un mensaje con recomendaciones de cuidado y prevención, bajo el lema “Disfrutá de una primavera segura, sin excesos”.

A través de un video publicado en sus redes sociales oficiales, las autoridades remarcaron la importancia de priorizar la seguridad personal y colectiva durante las celebraciones del día de la primavera y los estudiantes.

Consejos principales:

Avisar siempre a familiares o allegados dónde se está y a qué hora se regresa.

Si se maneja, hacerlo con las luces encendidas, el cinturón de seguridad colocado, no utilizar el celular al conducir y sin consumir alcohol.

Respetar las señalizaciones viales.

No permanecer solo o sola: organizarse en grupo y fijar puntos de encuentro en caso de separarse.

Cuidar las pertenencias personales y estar atentos a movimientos sospechosos.

Además, recordaron que ante cualquier emergencia se debe llamar al 911, el número de atención inmediata que funciona las 24 horas en toda la provincia.

“Queremos que todos disfruten de manera responsable y segura. La primavera es un momento de alegría y encuentro, pero es fundamental tomar precauciones para evitar riesgos”, señalaron desde la institución policial.

Recomendaciones en las redes oficiales de la Policía de Córdoba: