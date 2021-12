A raíz de la nota publicada por cba24n.com.ar en la que una uniformada en situación de violencia de género cuestionó el Protocolo de Violencia Familiar y de Género de la Policía de la Provincia de Córdoba, desde la institución defendieron el reglamento y consideraron que es una herramienta para que las personas que padecen situaciones violentas se sientan protegidas y acompañadas.

La Comisario Inspector Andrea Giomi, Jefa del Departamento de Coordinación de Acciones contra la Violencia de Género -creado en 2016- indicó que el protocolo "representa un avance en la protección de las víctimas de violencia familiar y de género para su tratamiento". Dijo que sirve para que las denunciantes "puedan abrirse, para que puedan hacer la denuncia y a la vez ser contenidas y asistidas en todo ese proceso".

En declaraciones a este medio, Giomi remarcó que hace 10 años no había nada que protegiera a las víctimas dentro de la institución policial, y que se ha avanzado muchísimo en cuanto a cómo contener a quienes padecen esta tragedia social que sigue en ascenso.

Al ser consultada sobre la revictimización y perjuicio que dijeron sentir mujeres policías al denunciar en la fuerza que son víctimas de la violencia machista, la jefa del departamento sostuvo que no es así, ya que el hecho de quitarle el arma al personal involucrado -tanto víctima como victimario- es una medida preventiva que debe durar el tiempo que los profesionales que atienden a los protagonistas de un hecho de violencia consideren pertinente.

"El protocolo es una medida para tomar prevención de manera urgente ante una situación que representa violencia. Tanto sea para el denunciado como para el denunciante y el entorno. Esas medidas preventivas que son urgentes, se toman sobre parámetros objetivos y los más relevantes, que son la preservación de la vida y de la integridad física de las personas. Luego sigue otro proceso con la intervención de profesionales y depende de cada caso en particular cómo continúa", explicó Giomi, en referencia a la quita del arma de los involucrados y el pase a Tareas No Operativas (TNO)

-Dicen que justamente eso es bastante discrecional y hay gente que lleva años en TNO. Por qué no se les da mayor celeridad a estas causas que son tan sensibles?

-Cada caso es particular y no podemos generalizar como que 'el protocolo revictimiza, o somete', porque cada caso se trata particularmente y cada persona está atravesada por una situación diferente, y a veces la misma persona que está en problemas no se da cuenta de lo que podría estar necesitando en cuanto apoyo y contención.

Al respecto, Giomi consideró que "la mayoría (de las víctimas) se orienta a veces a las actividades privadas lucrativas -en referencia a los servicios adicionales- pero ante la preservación de la vida y de la situación física y emocional siempre van a prevalecer estas dos primero", dijo.

No obstante, la funcionaria policial reconoció que efectivamente "ha habido casos particulares en los que la justicia ha solicitado una revisión (de la aplicación del protocolo) y los profesionales tratantes de cada persona en particular han respondido. Y el protocolo sigue vigente", aseveró.

Por otro lado, sostuvo que dicha norma, que data del 2016, se ha modificado en el año 2019 "y nada obsta que pueda seguir perfeccionándose, modernizándose y adecuándose, porque este camino que se viene en la lucha contra la violencia familiar y la violencia de género es totalmente dinámica. Estamos todo el tiempo tratando de poder avanzar y mejorar", aseguró Giomi.

La funcionaria policial explicó que el departamento que está a su cargo, ubicado en calle Entre Ríos 680, en la sede del Polo Integral de la Mujer, "hace el trabajo de coordinar con los equipos de los profesionales del polo, de unidades judiciales (de Violencia, de Delitos contra la integridad sexual y contravencional de Género-la única que hay en el país) todas las acciones y cumplimentar las medidas cautelares que impone la justicia", sostuvo.

Por otro lado, indicó que "Jefatura tiene las áreas de Medicina Laboral, Bienestar policial, y la Dirección de Sanidad" para la asistencia y contención de las víctimas de violencia de género, pero remarcó que "nada obsta para que cada persona pueda elegir un profesional independiente" de la policía, sostuvo.

Cuando se le consultó por qué muchas agentes que padecen violencia no realizan las denuncias correspondientes porque temen 'que se les active el protocolo' que debería protegerlas, Giomi sostuvo que eso sucede también en otros casos en donde personas civiles se ven involucradas, y tampoco se registran antecedentes de denuncias previas.

Ante la pregunta si realmente cree que las mujeres policías están en situación de protección bajo este protocolo, tras una pausa, la jefa del Departamento de Coordinación de Acciones contra la Violencia de Género indicó que sí. "Para eso está el protocolo, es para proteger, para cuidar, para acompañar", sostuvo Giomi.

¿Existe realmente un acompañamiento y contención de la víctima?

Si bien la institución policial tiene tres departamentos que deberían abocarse a la tarea de contención de las víctimas de violencia de género, al ser consultada, la funcionaria evadió la respuesta puntual, y se expresó de manera general, indicando que "los acompañamientos que tenemos que hacer para con aquellas mujeres o niños o varones que se encuentran bajo condiciones de violencia, es una responsabilidad social: desde el compañero que puede notar alguna actitud o algún comentario, la familia , los vecinos, los amigos, los jefes responsables, es de todas las áreas. No podemos solamente centralizar en dos o tres determinadas dependencias o personas la responsabilidad de la lucha contra la violencia porque es una tarea diaria de todos y desde todos los ámbitos", señaló Giomi.

"Yo vengo trabajando en este departamento al lado de las excelentes profesionales que tiene el Polo (Integral de la Mujer) y la tarea que se hace a diario es incansable, y siempre orientada a ayudar. Y se ayuda: se hacen pequeñas cosas, se hacen grandes cosas, no se si todo va a alcanzar, pero no se deja de luchar y de avanzar y de insistir en esto", finalizó Giomi.