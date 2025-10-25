Luego de que el último viernes la Policía de Córdoba realizara un megaoperativo en la Galería Espacial de la ciudad capital, con más de 42 allanamientos entre los locales que trabajan en ese centro comercial, este sábado se conoció la noticia de que quienes estén interesados podrán asistir en forma presencial para tratar de reconocer si son suyos algunos de los cientos de celulares de dudosa procedencia que allí se encontraron.

Como se recordará, en el operativo realizado en la galería ubicada en Avenida Olmos 51 fueron detenidas diez personas, en principio vinculadas al robo y venta ilegal de teléfonos celulares.

El procedimiento, del que también participaron inspectores municipales y empleados de la EPEC, permitió detectar que tres de los locales allanados funcionaban como laboratorios dedicados al desbloqueo de los aparatos, tal como ocurría en la Galería Norte, cerrada desde hace meses luego de comprobarse que allí también se facilitaba la realización de este tipo de delitos.

Según se supo, en el mismo momento en que se realizaban los procedimientos en la Galería Espacial, en esos tres locales mencionados se utilizaban distintos software para reemplazar el IMEI de los teléfonos presumiblemente robados en distintos episodios de robo.

A través de un comunicado oficial, la Policía de Córdoba indicó que aquellas personas que deseen chequear si alguno de los celulares secuestrados es suyo deberán dirigirse desde el lunes 27 a la Comisaría 1.ª, Unidad Judicial 1, ubicada en calle Balcarce 251, del centro de la ciudad, con la documentación o algún elemento que acredite su propiedad.