La Policía lanzó un spot que generó el repudio de Atlético Central Córdoba: pedido de disculpas y exigencias de borrarlo

La Policía de Córdoba hizo un spot publicitario en sus redes sociales invitando a la población a sumarse a integrar la Escuela de Oficiales de Policía “Libertador General Don José de San Martín”. Sin embargo una de las escenas desató la polémica: la aparición de un “ladrón” con la camiseta del club Atlético Central Córdoba.

La institución deportiva emitió un comunicado repudiando la imagen y exigió quitar inmediatamente el video.

“El Club Atlético Central Córdoba expresa su más enérgico repudio y rechazo hacia la reciente campaña publicitaria de la Policía de Córdoba, que ha generado controversia debido a la utilización de nuestra indumentaria en un contexto de actividades delictivas”, expresaron.

“Queremos dejar en claro que nuestro club se caracteriza por el respeto, la solidaridad y el compromiso con la comunidad. La asociación de nuestro escudo, o la de cualquier otro club, con actividades ilegales o inmorales es absolutamente inaceptable y no refleja en absoluto los principios que defendemos. Exigimos a la Policía de Córdoba la inmediata remoción del aviso publicitario. De lo contrario nos veremos obligados a accionar por la vía legal, a fin de preservar el buen nombre de nuestra institución”.

La respuesta de la Policía de Córdoba y el pedido de disculpas

“Con motivo de un reciente spot institucional publicado en nuestras redes sociales, desde la Policía de Córdoba pedimos disculpas a la prestigiosa institución deportiva Club Atlético CentralCórdoba de la ciudad de Rosario @centralcordoba , por cualquier ofensa o malestar que hayamos causado”, expresaron.

"Al respecto, aclaramos que de ninguna manera el contenido generado tuvo como objetivo faltar el respeto al club, como así tampoco con actividades delictivas. El uso de la indumentaria fue circunstancial, con el único objetivo de alentar a los jóvenes de nuestra provincia a sumarse a nuestra querida Escuela de Oficiales de Policía "Libertador General Don José de San Martín."