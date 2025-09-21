La primavera arrancó en Córdoba con tiempo fresco, algo de viento y sin lluvias

Finalmente, la primavera arrancó este domingo 21 de septiembre sin lluvias, con un clima bastante ideal para todos los festejos que están programados por los estudiantes para celebrar su día en los distintos eventos organizados a lo largo del territorio provincial.

El Observatorio Córdoba indicó que la temperatura mínima de hoy fue de 11,9 grados a las 6:40, muy por debajo de la máxima del sábado, que terminó en 29 grados a las 15:10.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que el viento continuará presente durante todo este domingo y que la máxima será de 22 grados.

Sin la humedad sofocante que sufrimos los cordobeses la semana pasada, durante los primeros días de la primavera se espera que el tiempo esté estable y agradable, con cielo mayormente despejado y sin precipitaciones a la vista.

Las máximas se mantendrán en torno a los 25 grados y las mínimas podrían ser inferiores a los diez grados, al menos durante los primeros días de la próxima semana.