Al observar el panorama de las condiciones previstas para este martes, el sol aparece como moneda corriente en tierras cordobesas.

Desde el Observatorio Hidrometeorológico de córdoba prevén una jornada entre templada y cálida, con buena presencia de vientos característicos de la época.

Con la mínima ya mucho más cerca de los 10 grados, algunas ráfagas con origen en el norte dicen presente.

En el centro de la provincia, el cielo se presenta “parcialmente nublado”, pero la cuestión no impide disfrutar el día.

Las máximas se ubican, al menos, en los 25°, con algunos picos más cercanos a los treinta.