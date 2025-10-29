La primavera quiere volver: rebote paulatino del mercurio en Córdoba

El retorno del frío fue un sacudón para Córdoba. Sin embargo, su huida está en camino.

Al menos así se desprende del pronóstico extendido, elaborado por el Observatorio local dependiente del Servicio Meteorológico Nacional.

Este miércoles, por un lado, el cielo busca despejarse. Se van las chances de precipitaciones y, fundamentalmente, suben las marcas mínimas.

Eso sí, la temperatura no llegaría siquiera a los 20 grados.

Para el jueves se prevé que esté un poco más elevada.

Y ya el viernes, el mercurio se torna rojo. De la mano de fuertes vientos llegando del norte, se anticipan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

¿La máxima? Podría estirarse hasta los 30º.

En el fin de semana, la inestabilidad dice presente aunque sólo hasta la mañana del sábado.

Después, se recuperan las condiciones previas, con destellos veraniegos.