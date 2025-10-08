Este miércoles, en el Centro Cívico del Bicentenario, se llevó a cabo la entrega de kits de robótica educativa a escuelas primarias y secundarias de la provincia de Córdoba. La iniciativa se enmarca en el programa “TecnoPresente”.

El acto estuvo encabezado por el gobernador Martín Llaryora, y contó con la presencia de directivos y docentes.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, también estuvo presente y dialogó con Canal 10 sobre esta primera etapa, en la que 132 instituciones recibieron un total de 506 kits.

El objetivo es que los estudiantes “desarrollen un pensamiento lógico matemático y puedan convivir con los elementos tecnológicos en su vida cotidiana”, según señaló el ministro.

Por su parte, el gobernador Llaryora destacó que con este programa se empieza "a cambiar paradigmas, a salir de la zona de confort y elevar nuestra calidad educativa, poniéndonos más acordes a lo que los jóvenes piden y al talento que necesitamos formar”.

El ministro adelantó que esta iniciativa se enmarca en el contexto actual y en las nuevas tecnologías que rodean el día a día. Ya se actualizaron los laboratorios tecnológicos de las escuelas y ahora se avanza con la robótica.