Córdoba sumó 25 nuevos edificios escolares al sistema educativo provincial en los últimos 22 meses, esta iniciativa responde a una política que busca garantizar el acceso equitativo al conocimiento y mejorar las condiciones de aprendizaje para niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

Estas obras forman parte de un plan integral que promueve la movilidad social, el desarrollo productivo y la inclusión, con una inversión sostenida en infraestructura educativa en todo el territorio provincial.

Edificios inaugurados

Entre los establecimientos inaugurados se destacan las escuelas ProA, orientadas en Desarrollo de software y Biotecnología, con modernas instalaciones que incluyen aulas, talleres, laboratorios, salas de informática y espacios deportivos. En esta gestión, se construyeron edificios en La Carlota, Villa General Belgrano, Bell Ville, Villa del Totoral, Villa de María de Río Seco, La Falda, San Francisco, Río Cuarto, Unquillo y Mina Clavero, con capacidad para entre 180 y 360 alumnos.

También se inauguraron Escuelas de Formación Profesional – Oficios, con una propuesta pedagógica que combina la formación secundaria con saberes técnicos vinculados al mundo del trabajo. Estas instituciones se abrieron en Río Cuarto, Villa María, Río Ceballos (dos establecimientos), Salsipuedes, Colonia Tirolesa, Sinsacate, Villa de las Rosas y Tanti, y cuentan con aulas, laboratorios, salas de robótica, talleres y espacios de uso múltiple.

Además, el sistema educativo incorporó dos Jardines de Infantes, dos Escuelas Técnicas, una Secundaria Orientada y un Instituto Superior de Formación Docente, ampliando la oferta formativa en distintos niveles.

Construyendo conocimiento

Actualmente, dos nuevas escuelas, en El Brete (Cruz del Eje) y Anisacate (Santa María), están próximas a inaugurarse, mientras que otras ocho obras avanzan en construcción: cuatro ProA (Villa Dolores, San Pedro, Huinca Renancó y Juárez Celman), dos Escuelas de Formación Profesional (Santa Rosa de Calamuchita y Villa Carlos Paz), una Primaria (Río Ceballos) y un Jardín de Infantes (Córdoba Capital).

Con esta expansión, la Provincia de Córdoba reafirma su compromiso con la educación pública, inclusiva y de calidad, fortaleciendo la presencia del Estado y la equidad territorial en el acceso al conocimiento.