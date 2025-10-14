Este martes, el gobernador Martín Llaryora encabezó la firma de un convenio entre Bancor y la Cámara de Comercio de Córdoba para impulsar las ventas de los comercios locales y fomentar el consumo de las familias cordobesas.

Para llegar a ese objetivo, Bancor ofrecerá promociones a través de Tarjeta Cordobesa, con cuotas sin interés en locales adheridos, en una amplia gama de rubros y sectores comerciales, hasta el 31 de diciembre próximo.

La iniciativa busca incentivar el comercio y el consumo en un contexto económico recesivo que impacta en la actividad.

Los beneficios aplicarán en locales de indumentaria, calzado, ópticas, librería, perfumería, repuestos, decoración y bazar, que ofrecerán 3 y 6 cuotas sin interés.

También alcanzarán a electrodomésticos, productos informáticos, neumáticos y construcción (ferreterías, corralones, sanitarios y afines), con 3, 6 y 12 sin interés. Habrá además promociones en gimnasios, que otorgarán 3 cuotas sin interés.