La rara luz que iluminó el cielo en Córdoba: qué fue y por qué se vio

La madrugada de este miércoles dejó a muchos cordobeses mirando al cielo, y también las teorías en las redes sociales. Es que, cerca de las 5.50, una intensa luz atravesó el horizonte de oeste a este y se mantuvo visible por alrededor de un minuto.

Los testigos coincidieron en que el fenómeno se dio como una luz muy brillante que viajaba. Algunos lo describieron plateado, otros con un tono amarillento, e incluso hubo quienes hablaron de una estela de fuego. Lo cierto es que el resplandor no solo se observó en Córdoba, sino también en Santa Fe y Santiago del Estero, lo que multiplicó las teorías en redes sociales.

La explicación astronómica

Para despejar dudas, Mercedes Gómez, directora del Observatorio Astronómico de Córdoba, explicó: “Este efecto se debe a lo que en astronomía conocemos como un bólido , que no es otra cosa que un fragmento interplanetario, un pedazo de piedra probablemente de no gran tamaño que quedó de la formación del sistema solar”.

La especialista detalló además: “Cuando la tierra se desplaza alrededor del sol, a veces suele ocurrir que se atrae alguno de estos fragmentos. Al entrar en gran velocidad a la atmósfera terrestre se vuelven incandescentes, y por eso brillan, alcanzando temperaturas de 2000 y 3000 grados”.

Gómez remarcó que es un fenómeno común, y se debe a que la Tierra no está fija sino que da vueltas alrededor del sol: "En esta orbitar de la Tierra alrededor del sol puede atraer estos restos de distintos materiales y que luego se vuelven incandescentes por la fricción que sufren al entrar en la atmósfera desplazándose a elevadas velocidades”.