Luego de un sábado caluroso, el domingo llegó con una baja de la temperatura en la ciudad de Córdoba. El pronóstico indica que el clima fresco se mantendrá al menos hasta el jueves.

Este lunes estará despejado y se espera una mínima de 10 °C y una máxima 21 °C. El martes tampoco se verán nubes y la mínima será de 11 °C, mientras que la máxima llegaría hasta los 26 °C.

Miércoles y jueves serán días templados a cálidos. En la mitad de semana, la mínima será de 14 °C y la máxima de 28 °C. Por su parte, el día previo al feriado del viernes tendrá una mínima de 15 °C y una máxima de 30 °C.