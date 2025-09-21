La primavera llegó con bajas en la temperatura en Córdoba. Tras una semana con bastante calor y humedad, el domingo se notó un marcado descenso e incluso algunas localidades tuvieron chaparrones.

El inicio de la semana mantendrá esta tendencia ya que para el lunes se espera un día despejado con una mínima de 10 °C y una máxima de 22 °C. El martes por su parte, se espera una mínima de 12 °C y una máxima de 23 °C. Serán días frescos, tirando a templados.

El miércoles continuará esta situación: la mínima será de 12 °C y la máxima de 22 °C. Y el jueves la temperatura oscilará entre los 12 y los 24 °C

Ya el viernes llegaría nuevamente el calor: se espera una máxima de 33 °C y una mínima de 13 °C. En ningún día de la semana está pronosticada lluvia.