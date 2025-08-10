La Municipalidad de Córdoba informó que, a partir de este lunes 11 de agosto, se podrá activar en la tarjeta SUBE el beneficio de la Tarifa Social para Personas Mayores de 70 años que acrediten domicilio en la ciudad de Córdoba.

Los usuarios que no hayan tramitado la SUBE, podrán retirarla y activar el beneficio en el Palacio 6 de Julio, las boleterías de FAM, SíBus, Tamsau y Coniferal.

El trámite es personal, se realiza de manera presencial con DNI físico y es requisito contar con domicilio en la ciudad de Córdoba para realizarlo.

Quienes posean su SUBE ya cuentan con su beneficio y también deberán activarlo en el Palacio 6 de Julio, boleterías antes mencionadas, validadoras en colectivos y desde celulares.

El beneficio de la Tarifa Social para Personas Mayores de 70 años en la tarjeta Red Bus continuará vigente hasta el 31 de agosto. De igual manera, quienes posean crédito en la tarjeta, luego de esa fecha la podrán seguir utilizando.