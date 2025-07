La tarjeta Cordobesa de Bancor amplía sus beneficios en el Nuevocentro Shopping

En el marco de una alianza estratégica entre Bancor y Nuevocentro Shopping, la tarjeta Cordobesa crédito lanza beneficios los jueves 24 y 31 de julio, sumando más de 60 nuevos comercios a su programa de promociones.

Durante estas fechas, los clientes que abonen con Cordobesa Mastercard o Visa podrán acceder a un 20% de ahorro (con tope de $20.000 por compra) y 6 cuotas sin interés en los comercios adheridos. Además, quienes cuenten con tarjetas Black, Signature o Premier recibirán un 5% adicional, con tope de $50.000.

La alianza entre Bancor y Nuevocentro tiene como objetivo ofrecer mayores oportunidades de financiamiento a las familias cordobesas, al tiempo que impulsa las ventas en uno de los centros comerciales más importante de Córdoba.

Cordobesa se consolida así como una herramienta clave para acompañar el consumo y promover el desarrollo económico regional, en una acción conjunta con un shopping que históricamente ha sido un punto de encuentro y crecimiento para la ciudad.

Locales adheridos:

47 street – Abstracta – Kickback – Adidas – Bando – Benito Fernández – Big Bloom – Blaqué – Calma Nenas – Caro Cuore – Cheeky – Cuatrimarca – DC – Quiksilver – Roxy – RVCA – Daniel Hechter – Destefano – Dexter – Distrinando – Doma – Dulce Carola – Efecto – El Burlete – Fish Toys – Gee – Giesso – Grimoldi – Grisino – Hering – Kosiuko – Herencia – Lázaro – Loops – Markova – Mimo & Co – Montagne – Ona Saez – Open Sports – Optitech – Paruolo – Patagonia Flooring – Paula Cahen D’anvers – Perros & Co – Planeta Sport – Plaisir – Prüne – Rafael Garófalo – Selú – Silenzio – The Bag Belt – Tienda Fuencarral – Tout Revient – Tropea – Tucci – Ver – Wanama – Yagmour.