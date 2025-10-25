El fuerte temporal que azotó a Córdoba entre la noche del viernes y la madrugada del sábado obligó a cinco familias de Villa El Nylon y Villa Páez a autoevacuarse por los efectos que las precipitaciones ocasionaron en sus precarias viviendas.

Tras la intervención del personal de la Dirección de Defensa Civil municipal, todos los residentes lograron volver a sus respectivos hogares.

Además, la Municipalidad de Córdoba informó que recibió distintos llamados pidiendo ayuda por parte de los vecinos en medio del temporal, ya sea por un árbol con peligro de caída, por cables eléctricos sueltos y, en muchos casos, por domicilios anegados.

Según la Red de Pluviómetros y Estaciones Meteorológicas municipal, en la ciudad se registraron acumulaciones dispares de agua caída, siendo la zona de Alberdi con 32 mm la más afectada. Otros guarismos arrojaron 29 mm en la zona del CPC Pueyrredón; 24 mm en barrio Empalme y la avenida Monseñor Pablo Cabrera; 18 mm en barrio Jardín y 7 mm en Villa El Libertador.

Además, a primera hora del sábado permanecía cortada al tránsito la Costanera Norte en sus partes más bajas (desde Ibarbalz hasta el puente Bicentenario), al igual que la Costanera Sur en el tramo que une el Hombre Urbano con el puente Sarmiento.

Personal del COyS tomó intervención en el lugar para realizar la limpieza correspondiente y permitir su habilitación.

También en el interior provincial la tormenta fue bastante intensa. En ese sentido, el Sistema de Información Hidrometeorológica de la Administración Provincial de Recursos Hídricos arrojó datos sobre las lluvias acumuladas, siendo la ciudad de Devoto donde se registró la mayor caída de agua en las últimas 24 horas, con un acumulado de 62 mm.

Otras localidades afectadas fueron San Francisco (61,8 mm), Saturnino Laspiur (53,2 mm) y Alicia (40,6 mm).