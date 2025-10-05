La tormenta pasó rápido por Córdoba, no causó grandes daños y trajo alivio

Viento sur, lluvia y, en algunos sectores, hasta granizo fue el combo que finalmente trajo algo de alivio a buena parte del territorio provincial, luego de que el sábado se viviera un día de pleno verano con temperaturas que rozaron los 40 grados.

En la capital, la máxima de ese sábado se registró a las 15:35 y alcanzó los 36,9 grados; aunque en algunos puntos del interior provincial la temperatura llegó a los 41 grados.

La tormenta afectó principalmente al sudeste provincial, primero con fuertes ráfagas de viento sur y luego con abundante lluvia y caída de granizo, como en la zona de Bulnes, donde las piedras tuvieron el tamaño de un huevo, según reportaron usuarios en sus redes sociales.

Las localidades más afectadas por la lluvia fueron Laboulaye, con un pico de 120 mm caídos; además de Inriville (73 mm) y Canals (71 mm).

Para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé cielo parcialmente nublado por la mañana, con probabilidad de precipitaciones y ráfagas de viento sur, mejorando hacia la tarde con cielo mayormente despejado. La máxima en la capital podría alcanzar los 24 grados, es decir casi 13 menos que el sábado.

A raíz del aviso del SMN, la Policía de Córdoba emitió un mensaje pidiendo precaución para circular por las rutas y caminos de la provincia.

Para el lunes, en tanto, la mínima sería de solo 8 grados y la máxima treparía hasta los 26 grados. A medida que transcurra la semana, las temperaturas irán en ascenso.