Paulina Gramaglia es una de las futbolistas que integran la Selección Argentina de Fútbol que desde el próximo jueves competirá en el Mundial Femenino de Fútbol 2023.

La joven cordobesa jugó en el equipo femenino de Talleres de Córdoba, y su director técnico, Miqueas Russo, manifestó lo que significa para él que Paulina sea parte de la Copa del Mundo que se llevará adelante en Australia y Nueva Zelanda.

“La verdad es que estamos muy contentos de que Paulina esté atravesando este este gran momento. Le deseamos, como siempre lo mejor, y haberla podido tener desde su inicio aquí en nuestro club nos llena de orgullo”, dijo el entrenador a Canal 10.

La joven deportista “se sumó en la institución a los a los 11 años. Ya a los 13 años estaba jugando en Primera División de Liga y bueno, cuando vino la primera la primera prueba a nivel nacional en Río Tercero que la pudimos acompañar a ella como como en otras más, era indudable que que tenía tenía características para poder estar en una selección y bueno, por eso hoy hoy está donde está”, remarcó Russo.

Respecto a las expectativas con las que arrancará Argentina el jueves el Mundial en Australia y Nueva Zelanda, el entrenador consideró que “ la selección ha crecido muchísimo en el último tiempo. Hubo un recambio generacional, un recambio de cuerpo técnico. Creo que la profesionalización del fútbol femenino también le ha tocado a la Argentina y en ese andar, en ese crecimiento creemos que (y ojalá) nos toque la primera victoria a nivel de mundiales y seguramente todo todo el mundo va a estar apoyándolas para para que pueda conseguir ese objetivo", señaló el DT.

Russo señaló que las selecciones más competitivas en este mundial son “Estados Unidos, Canadá.. En Europa Francia, España, el mismo Suecia. Creo que que va a ser un torneo muy apasionante, muy disputado y muy equilibrado, a diferencia de los anteriores (…) por todo el crecimiento que está teniendo a nivel mundial el fútbol femenino”, indicó Russo.

Luego de contar cómo es que llegó a dirigir un equipo de fútbol femenino, el técnico indicó que para él “el futbol no tiene género (…) No le cierro la puerta al fútbol masculino pero creo que hoy el fútbol femenino me identifica y y uno que trata de hacer todo para que siga creciendo", dijo el DT.

Paulina, la primer jugadora vendida al exterior

La futbolista de Talleres de Córdoba es la la primer jugadora vendida al exterior del el fútbol argentino. “Ella estuvo estuvo mucho tiempo aquí, después fue a Buenos Aires a jugar y después de Buenos Aires hoy está jugando en Bragantino de Brasil”, contó Russo.

Y agregó que la deportista “es muy joven y la verdad que tiene un futuro inmenso. Su pase es de un equipo de Estados Unidos de la mejor Liga del mundo, así que ojalá tenga un gran Mundial y y que bueno que pueda hacer la T festejando algún gol”, expresó el técnico.

