La Trova Rosarina regresa al Anfiteatro de La Falda

Se presenta un concierto con la mítica banda que tuvo su consagración en el Festival de Rock de La Falda, allá por febrero de 1982. La Trova Rosarina regresa al Anfiteatro Municipal Carlos Gardel de La Falda, el 3 de septiembre a las 20. Las entradas se consiguen en alpogo.com.

Cuarenta años después del Festival de la Falda, vuelven Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Jorge Fandermole, Adrián Abonizzio, Rubén Goldín y Fabián Gallardo al escenario donde nació el mito.

Mario Luna era el organizador del Festival de Rock de La Falda y en esta oportunidad, vuelve a reunir a La Trova Rosarina para presentar este gran concierto.



El locutor y periodista comparte en su cuenta de Facebook: "Finales del 81, con la grilla de La Falda ya cerrada, recibí un llamado de Jorge Portunato, productor del sello Emi Odeón, pidiendo un lugar en la programación para un cantante rosarino de nombre Juan Carlos Baglietto. Le agradecí el ofrecimiento pero me era imposible incluirlo. Ante su entusiasta insistencia le dije que salvo que se tratara de una figura de alto impacto, no podía acceder a su pedido. Ante ello me dijo que me enviaría una grabación. Lo cual hizo. Escucharlo, casi caerme de espaldas y sentir que, de verdad, estaba ante un artista de segura e inmediata consagración, fue todo en el mismo acto. Baglietto y su banda de talentos rosarinos irrumpió el sábado 6 de febrero, ante un público que lo recibió como un hijo pródigo... Fue hace 40 años y el próximo sábado 3 de septiembre, nos reencontraremos.., en el anfiteatro de la Falda... toda la superbanda, periodísticamente denominada La Trova Rosarina y yo produciendo nuevamente un show en el lugar de alumbramiento de este milagro artístico. A todos los que estuvieron y a los que no pudieron estar entonces, los invito a no perderse esta función despedida. Pura emoción!".