"Siempre adelante, radicales, adelante sin cesar. Que se rompa y no se doble", se escuchaba por los parlantes dispuestos en la histórica Casa Radical donde la UCR Córdoba lanzó la campaña y presentó sus candidatos.

"Que se rompa y no se doble", precisamente fue lo que sucedió en el seno Comité Provincia tras el desacuerdo entre las facciones de Ramón Mestre (cabeza de la Lista 3) y el actual diputado Rodrigo de Loredo, fuera de competencia electoral en este 2025.

La presentación de candidatos tuvo una concurrencia de entre 600 a 900 personas, y se dispuso de una pantalla gigante donde circularon distintos slogans de campaña. En el centro del escenario, destacó el exintendente Mestre, último orador del extenso acto.

Según distintas encuestas, para las próximas elecciones legislativas de octubre la Lista 3 en Córdoba podría obtener entre 3 y 4 puntos de los votos válidos, incluso algunos sondeos ubican a la UCR por debajo de la preferencia hacia la oferta electoral de la Izquierda.

Visiblemente emocionado, Mestre dijo que “mientras otros reparten cargos, nosotros venimos a ofrecerle futuro, en el que se recupere fundamentalmente el respeto por la gente”

"Vamos a devolverles a los cordobeses un fuerza que defendió la salud pública, la educación, la universidad, el federalismo y, por supuesto, los derechos sociales" Mestre

En un entrevista de estos días, el exintendete dijo que "Córdoba está inundada de droga", y aclaró que esta dispuesto, si es elegido diputado nacional, a pedir "la presencia de fuerzas federales".

En la previa, el exintendente de la ciudad capital hizo público el apoyo que recibió por parte de dos dirigentes de peso a nivel nacional: el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, y el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge.