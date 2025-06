Las repercusiones por el escándalo de la Policía Caminera destapado este viernes no tardaron en llegar. El bloque de legisladores de la oposición emitió un duro comunicado en el que apuntaron directamente contra el oficialismo provincial, responsabilizando al PJ cordobés por el deterioro institucional.

En el documento, también exigieron explicaciones al ministro de Seguridad y a las máximas autoridades del Ejecutivo, acusándolos de encubrir sucesivas prácticas mafiosas instaladas en las diferentes fuerzas policiales.

"Ya no creemos que esto sorprenda a nadie (…) el Ministro Quinteros volvió a premiar con un ascenso a un efectivo que termina tras las rejas por corrupción", describe fuertemente el texto.

En otro de los párrafos, los legisladores acusaron al gobernador Martín Llaryora de ser cómplice de los reiterados escándalos ocurridos en la cúpula policial: “Ellos forman parte de esta corrupción estructural (…) Este nuevo escandalo responde a 26 años de un gobierno que, evidentemente, se está cayendo a pedazos. Que ya no puede esconder con la mano la impunidad y la negligencia con la que se maneja”.

Además del director de la Policía Caminera de Córdoba, Ochoa Roldán, fueron detenidos otros seis uniformados, entre ellos su hermano, el comisario inspector Martín Darío Heredia, el comisario inspector Jorge Gutiérrez (de Protección de Testigos) y el suboficial Dante Gabriel Villalba, chofer en la Jefatura de Policía.

La investigación los imputa por los delitos de coacción, extorsión, peculado, enriquecimiento ilícito (en al menos cuatro hechos), encubrimiento por omisión de denuncia y asociación ilícita.

El comunicado completo

LA CORRUPCIÓN SUPERA A LA FICCIÓN

Otra vez la Justicia nos sorprende con la detención de parte de la cúpula de la Policía de Córdoba, en este caso a Maximiliano Ochoa Roldan, director de Policía Caminera. Aunque ya no creemos que esto sorprenda a nadie, a excepción del ministro Juan Pablo Quinteros quien se acaba de mostrar acongojado y, como ya lo hemos dicho, superado por la situación.

Ochoa Roldan, fue ascendido por el propio Quinteros quien acaba de decir que la foja de servicios del director era intachable, entonces inmediatamente surge la pregunta ¿Cómo puede ser que el Fiscal González, en tan poco tiempo, desde el ascenso de Ochoa Roldan hasta ahora, haya descubierto un entramado de corrupción como el descripto, sin que se haya hecho durante un tiempo más largo?

¿Nadie sabia nada?, ¿nadie sospechaba nada? Evidentemente el ministro Quinteros no. De hecho, volvió a premiar con un ascenso a un efectivo que termina tras las rejas por corrupción.

Y aquí hay que aclarar algo muy importante. No es, repetimos, no es el ministro Quinteros quien manda a investigar a sus subalternos, no es el jefe de la bancada oficialista Miguel Siciliano quien duda del accionar de la fuerza, no es el gobernador Llaryora quien lleva adelante estas investigaciones, porque ellos forman parte de esta corrupción estructural.

Por suerte, aun la justicia es un poder independiente en Córdoba, y esto es producto de un gran trabajo del fiscal González.

Este nuevo escandalo responde a 26 años de un gobierno que, evidentemente, se está cayendo a pedazos. Que ya no puede esconder con la mano la impunidad y la negligencia con la que se maneja.

A los cordobeses les decimos: esto no es inteligencia artificial, esta es la realidad de nuestra provincia.

Bloque Legisladores UCR.