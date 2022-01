El Secretario General de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) Juan Monserrat, sostuvo que la expectativa de los docentes es volver a la normalidad en las escuelas en el ciclo lectivo que comenzará el 2 de marzo.

En diálogo con Radio Universidad, el dirigente sostuvo que "queremos volver a la presencialidad y a la normalidad en las escuelas". En ese marco, Monserrat sostuvo que es voluntad tanto del gobierno, como del gremio "poner en marcha nuevamente el sistema de presencialidad que nos permita el esquema sanitario en ese momento en la provincia y en el país".

En cuanto al nuevo protocolo, el gremialista se mostró a favor del criterio de no aislar a los contactos estrechos vacunados y asintomáticos, y que puedan presentarse a trabajar ya que, según argumentó, "si cada contacto estrecho le comunica a su empleador que es contacto estrecho, prácticamente desmantelás todos los equipos de trabajo"

"El tema del contacto estrecho es un problema, para el que es contacto estrecho y para la actividad laboral. Para el contacto estrecho es una dificultad, porque si bien no tiene síntomas lo obligan a quedarse en la casa, cosa que es bastante embolante quedarte en tu casa sin tener síntoma,( .....) y también para la actividad laboral, porque si cada una de las personas que tiene contacto estrecho le comunica a su empleador que es contacto estrecho, prácticamente desmantelás los equipos de trabajo", sostuvo.

"Los cinco días (de aislamiento) han traído cierto alivio y han traído cierta tranquilidad de decirle a la gente que no se asuste tanto si no tiene síntomas porque no está contagiado", sostuvo Monserrat.

En cuanto al manejo de la pandemia, el titular de la UEPC dijo que "hay que avanzar en el tema vacunatorio, hay que darle mucha tranquilidad a la gente hay que tratar en lo posible de pasar de pandemia a endemia, cosa que esto sea una cosa que pase en todos los años como cualquiera enfermedad respiratoria. Me parece que eso también va a dar cierta tranquilidad y que la gente no va a estar tan asustada", opinó.

Respecto de la vacunación en el ámbito docente, Monserrat dijo que "el sector está muy bien (...) Esperemos que la mayoría llegue con el refuerzo de la tercera dosis en febrero, y si pasan los cinco meses y tenemos la posibilidad de una cuarta dosis también sería muy alentador", señaló.

Cómo encararán los docentes las próximas paritarias

En cuanto a la negociación paritaria que se inicia en febrero, el sindicalista sostuvo que, en primer lugar, hay una deuda pendiente del gobierno para con los trabajadores: "El gobierno de la provincia tiene una deuda para los sectores públicos de la provincia de Córdoba. Si es 50%, 51 (la inflación del 2021) y hemos estado en 45.5%, hay entre 5 y 6 puntos de diferencia para reponer el poder adquisitivo del año 2021. (....) Hay una pérdida de casi 6 puntos en el salario de cualquier trabajador público de la provincia de Córdoba, y ni que hablar de los jubilados que con el diferimiento tienen una recuperación del salario mucho más lenta de la que tenemos los activos", señaló Monserrat.

Por otro lado, indicó que las expectativas inflacionarias de los mercados y de analistas para el 2022 hablan de "un piso del 54,8%, el 60 o hasta el 70% inclusive", sostuvo el titular del gremio docente y agregó que " esas expectativas están marcando el punto de dónde tienen que ir el rumbo de las negociaciones paritarias, primero una recuperación, y en segundo lugar alcanzar las expectativas del mercado y que los sectores económicos tienen para que nosotros no perdamos poder adquisitivo".

Monserrat también sostuvo que "sería hasta lógico que los sectores de seguridad, salud y educación, que son centrales y necesarias para el funcionamiento del estado, tengan un reconocimiento en el salario de sus trabajadores".

Por último, el gremialista manifestó su deseo de que no se hagan los ajustes que solicita el Fondo Monetario Internacional "en detrimento de los salarios de los trabajadores, para achicar el déficit fiscal".