La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) definió una Jornada Nacional de Protesta junto a los demás sindicatos docentes del país. En ese sentido, la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba (UEPC) adhirió a la convocatoria.

Por tal motivo, la semana próxima se desarrollarán a nivel provincial distintas medidas de fuerza que darán continuidad al plan de acción:

Martes 7 de octubre: la UEPC realizará a las 10 horas una conferencia de prensa junto a otros gremios docentes en el SUM del sindicato, ubicado en calle San Jerónimo al 558. Participarán también representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

Miércoles 8 de octubre: está prevista una caravana provincial en la que participarán los cuerpos orgánicos, docentes en actividad a contraturno y jubiladas/os. Se sumarán además sindicatos, organizaciones sociales, comunidades educativas y autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de la Universidad Provincial (UPC).

La convocatoria en defensa de la escuela pública reclama una nueva Ley de Financiamiento Educativo y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Asimismo, exige una urgente convocatoria a paritarias y la preservación del régimen jubilatorio especial.

El secretario general del gremio, Roberto Cristalli, llamó a la movilización:

“Invitamos a toda la sociedad, a todos aquellos que defiendan la escuela pública, a sumarse a esta caravana de visibilización para garantizar recursos y que la educación siga siendo un derecho social, y el Estado sea garante para llevarlo adelante”