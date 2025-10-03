La UEPC se movilizará en Córdoba en el marco de un Plan Nacional de Lucha
Docentes provinciales llevarán a cabo la próxima semana diversas medidas de fuerza, en línea con las protestas impulsadas por CTERA.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) definió una Jornada Nacional de Protesta junto a los demás sindicatos docentes del país. En ese sentido, la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba (UEPC) adhirió a la convocatoria.
Por tal motivo, la semana próxima se desarrollarán a nivel provincial distintas medidas de fuerza que darán continuidad al plan de acción:
- Martes 7 de octubre: la UEPC realizará a las 10 horas una conferencia de prensa junto a otros gremios docentes en el SUM del sindicato, ubicado en calle San Jerónimo al 558. Participarán también representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
- Miércoles 8 de octubre: está prevista una caravana provincial en la que participarán los cuerpos orgánicos, docentes en actividad a contraturno y jubiladas/os. Se sumarán además sindicatos, organizaciones sociales, comunidades educativas y autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de la Universidad Provincial (UPC).
La convocatoria en defensa de la escuela pública reclama una nueva Ley de Financiamiento Educativo y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Asimismo, exige una urgente convocatoria a paritarias y la preservación del régimen jubilatorio especial.
El secretario general del gremio, Roberto Cristalli, llamó a la movilización:
“Invitamos a toda la sociedad, a todos aquellos que defiendan la escuela pública, a sumarse a esta caravana de visibilización para garantizar recursos y que la educación siga siendo un derecho social, y el Estado sea garante para llevarlo adelante”