Las industrias de la provincia de Córdoba están preocupadas por el incremento de casos de Covid-19, ya que éste está impactando sobre la fuerza laboral y producción fabril de forma marcada.

Así lo indicó Marcelo Uribarren, el titular de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), quien afirmó que “es preocupante la situación” en las fábricas locales ya que, si bien los contagios no representan un gran problema de salud para los empleados, el aislamiento conlleva bajas significativas en la capacidad productiva de los distintos establecimientos durante un tiempo prolongado.

“Esos casos terminan siendo en los empleados industriales apenas un pequeño malestar, el problema como empresarios es que, en un caso de este tipo, la ausencia de personal es como mínimo de 10 días y genera problemas en la producción”, explicó Uribarren.

A este contexto se suma que es época de vacaciones. “Las enfermedades transcurren con mucha tranquilidad; no es un virus agresivo, pero no contamos con los trabajadores”, indicó. “Lo que pedimos a la gente es que nuevamente se empiece a cuidar, no tenemos injerencia sobre lo que hacen las personas en su vida particular pero sí dentro de las empresas”, cerró el presidente de la UIC.

Fuente: Villa María Ya.