La última semana del invierno con tiempo templado

La semana previa a la primavera despide el invierno con temperaturas agradables, tanto en las mínimas como en las máximas pronosticadas por el Observatorio Córdoba dependiente del Servicio Meteorológico Nacional.

Del lunes al sábado, los vientos serán de direcciones variables y el cielo se mantendrá con abundante nubosidad.

Para el Lunes 15 la Temperaturas serán la Máxima de 23° y la Mínima de tan sólo 15°, el viento soplará del sector Sur y el cielo permanecerá mayormente nublado.

El Martes 16 subirá la columna mercurial, con una Máxima de 27° y la Temperatura Mínima será de 14°, estará fresco por la mañana pero templado por la tarde, el viento rotará al Norte pero las nubes seguirán ocupando un lugar preponderante en el cielo.

En tanto que el Miércoles 17, las temperaturas estarán aún más agradables, con una Máxima de 26° y la Mínima subirá hasta los 22°, viento Norte y algo más de sol aunque las nubes seguirán siendo mayoría en el cielo.

El Jueves 18, se presentará con térmicas similares al Miércoles, Máxima de 27° y Mínima de 21°, viento que seguirá desde el Norte y cielo cubierto, condiciones que se mantendrán parecidas para el Viernes 19, con una Máxima de 27° y la Mínima será de 20°, también con cielo cubierto.

Finalmente el Sábado 20 no habrá demasiados cambios en las temperaturas ya que las Máxima será de 27° y la Mínima de 20°, el cielo también estará cubierto, pero el viento rotará del Norte al Sur.

Es importante destacar que aunque el cielo permanecerá con abundante nubosidad durante toda la semana, las probabilidades de lluvias no superan el 10% y sólo en algunos días.