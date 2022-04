La UNC a tono con las nuevas tendencias

Desde el momento de asumir su mandato en 2016, al por entonces flamante rector de la Universidad Nacional de Córdoba, lo desvela aggiornar a la UNC a tono con los nuevos vientos que soplan en materia educativa y propuso acoplar a la universidad pública a las tendencias que utilizan casas de altos estudios de todo el mundo.

Universidades de Estados Unidos, China, Europa y hasta en latinoamérica como en Uruguay, donde lo relevante son las asignaturas acreditadas y no los títulos, ya trabajaban en este sentido y mostraban lo acertado de tales iniciativas.

Latinoamérica y el Caribe se nuclean en los Centros Regionales de Educación Superior (CRES) para encausar la regionalidad y lograr aproximaciones sobre la integración de los campos de Educación Superior en América Latina y el Caribe

Así se propicia la formación de ENLACES (Espacio de Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior), previsto en la Declaración de la Conferencia Regional sobre Educación Superior en América Latina y el Caribe - CRES 2008.

ENLACES llevó adelante en el Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) su 1ª Conferencia General Ordinaria y comenzó así su camino respecto a las metas del Plan de Acción definido en la III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018).

Por su parte, Argentina forma parte del bloque latinoamericano de univesidades y, derribando algunos paradigmas de época, como la misma denominación de “educación superior” para empezar a hablar de “trayectos formativos”, Hugo Juri propuso la creación de un "banco de materias" con las miles de asignaturas que se dictan en todas las carreras universitarias y una nueva certificación de los estudios cursados.

Sobre la necesaria integración de las universidades regionales, acción imprescindible para logar poner en marcha esta iniciativa, también en esta parte del mundo, el Rector de la UNC Hugo Juri le dijo a Canal U que “no debería ser difícil pero hay cuestiones que tienen que ver con los estatutos de las universidades y con las reglamentaciones incluso que son muy buenas y han sido para otros momentos históricos de la Argentina, pero que ahora cristalizan las estructuras de las universidades.”

Para graficar esta crítica a las anquilosadas estructuras universitarias, el Rector trazó una analogía al expresar que “hay algo que es muy humano y viene del tiempo de las cavernas, que es el ser conservador e ir por los caminos que uno conoce, con gente que conoce, y si lo hace bien sabe que llega, trae la presa y no tiene ningún problema.”

Respecto de eso, “las universidades tienen varios siglos haciendo este modelo desde hace unos 300 años” sentenció Juri y explicó que es como las líneas de producción de las fábricas, en el caso de las universidades, “tenés que terminar primario, secundario, la universidad, hacer las carreras, y que en el modelo nuestro termina entre los 25 y 28 años de edad, mientras que la edad promedio de ingreso de las grandes empresas tecnológicas es de 20 años.”

Hugo Juri siguió fundamentando su propuesta al señalar que “además tenemos profesores, según lo exige la ley, que al menos el 70% esté concursado, esos concursos son por períodos muy largos y en una determinada cátedra en la mayoría de los casos, y eso queda cristalizado” lo que no da la oportunidad a quienes, por ejemplo quieran hacer algo relacionado con sustentabilidad, “no tenemos nada de eso”, remarcó Juri y agregó “y no tenemos los fondos para que cada carrera tenga sus profesores cuando el mundo es multidisciplinario y mientras se están trasformado la educación primaria y secundaria, son las universidades, las primeras que lo tienen que hacer.”

Respecto de los cambios que requieren estas nuevas necesidades formativas y las tendencias que marcan los nuevos tiempos, Juri señaló que en las universidades las personas están acostumbradas a desarrollar sus actividades de determinada manera, ejemplificando esto al decir que muchos opinan que “cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas” sentenció el Rector.

“Este no es un tema de liberalismo, es que el mundo ya es multidiciplinario, por lo que no podemos tener 4000 materias de las cuales 800 son repetidas, y la matemática es una en el mundo”, ejemplificó el Dr. Juri y graficó “no puede haber tantas matemáticas diferentes. No puede ser que un profesor que es brillante sólo sea para la facultad y la carrera dentro de esa facultad para la que se lo haya elegido.”

Al explicar el concepto de la formación multidisciplinaria el Rector dijo que “por ejemplo, en la medicina moderna, quienes son profesionales, no sólo que tiene que haber especialistas, que entiendan esa parte de la medicina y todo lo relacionado con big data e inteligencia artificial y las estadísticas, lo que hacer ahorrar décadas en el avance de la medicina, hoy se logra en minutos... todo esto se logra con la multidisciplina para lo que hacen falta carreras más cortas, dirigida a cada `persona”, señaló Juri.

Banco de materias

Al Rector le consultamos sobre la posibilidad de poder elegir materias para armar un trayecto formativo a través de un banco de materias, a lo que Higo Juri manifestó que “es indispensable, no se puede imaginar hoy a alguien que se recibe de médico, por ejemplo, con título habilitante, que no esté continuamente poniéndose al día, sumado a que en este siglo hay carreras que están desapareciendo o ya hay un 25% o más de esas carreras que están con reemplazos por la tecnología con diagnóstico por imágenes, resonancias magnéticas, tomografías computadas y muchas cirugías son computarizadas, y así muchas otras carreras, por lo que hacen falta especialistas en esto y así todos los profesionales necesitan reconvertir conocimientos, arquitectos, médicos, ingenieros; y también lo necesitan los trabajadores para no quedarse sin trabajo.”

Ampliando su explicación, Juri expresó que “en el campo un señor maneja muy bien un tractor, sabe hacerlo, pero ahora existen tractores autocomandados que se acomodan solos donde con imágenes satelitales -deberías estar el surco que no está hecho-, con medidores de humedad, para ir analizando imágenes satelitales, y ese mismo señor, que tal vez tenga sólo el primario, pero necesita tener esos conocimientos, porque si no los tienen va a heber otro que le va a tomar el trabajo. O sea, la reconversión laboral va a ser en la mayoría de los estudiantes de una universidad moderna, que van a ser para reconversión, ya sea de profesionales, ya sea de oficios o de gente que quieran cambiar su trabajo y tener otros conocimientos.”

Un mapa virtual para diseñar trayectos formativos

La Universidad Nacional de Córdoba trabaja desde hace tiempo en la elaboración de una herramienta para utilizar este banco de materias que se denomina Atlas, que se ha desarrollado para ser presentada en ocasión de la entrega del Honoris Causa en la ONU, y para la reunión del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) en Jujuy, nos adelantó el Rector, quien explicó que “es el mapa de nuestras 4.000 materias, por ejemplo para estudiar sustentabilidad. Nosotros no tenemos una carrera que se llame sustentabilidad, pero usted toca un botón y pone sustentabilidad y le sale cada una de las materias donde se habla de sustentabilidad, para organizar sus propios trayectos formativos.”

Al referirse a la labor de la UNC en este sentido Juri dijo que “nosotros somos una de 50 universidades, de las garndes, pero entre todas debe haber unas 200.000 materias, lo que significa que multiplicado por 12 que son los créditos, más de dos millones de créditos de núcleos de conocimientos que tenemos repartidos en el país, y que tenemos que tener eso y hacerlo de excelencia, pero sin esos condicionamientos previos que tienen que tener esos estudios, lo que se llama “certificación de competencias”, el que lo aprobó lo aprobó”, sentenció el Rector, para agregar que “grandes y las mejores universidades del mundo como el Instituto Tecnológico de Massachusetts que da una maestría o un master, dirigido por dos premios Nóbel del año 2019, y no tiene requisitos académicos previos, solamente aprobar cinco cursos en línea, están en edx como nosotros, si aprueban, y los mejores promedios de esos que aprueban, los becan ellos mismo por seis meses con MIT y les dan un master en Economía Social firmado por dos premios Nóbel y quizás no tienen secundario terminado.”

“Esto no quiere decir que no tiene importancia el secundario, quiere decir que las necesidades de nuestra sociedad nos hace que tengamos que innovar y para innovar tenemos que tener herramientas y no todas las restricciones. El mismo Estado Nacional, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) está dispuesta para este tipo de cosas y flexibilizar ciertos criterios que son absolutamente necesarios para que no cualquiera esté dando cualquier título, pero en estas circunstancias, y ahora que la desgraciada pandemia ha puesto en evidencia de que hay muchas cosas que las podemos hacer híbridas y ocupar todo el territorio nacional, porque hay universidades en toda la Argentina pero no en todo el territorio, nosotros tenemos que llevarle este trabajo de reconversión a la fábrica, no acá, sino donde está trabajando, ahí tenemos que estar”, concluyó Juri.

La UNC distinguió con el Honoris Causa en la ONU

El rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Hugo Juri, entregó este martes el título de Doctor Honoris Causa al Secretario General de Naciones Unidas (ONU) António Guterres, en un acto que se llevó a cabo en forma presencial en el edificio de la ONU en la ciudad de Nueva York.

Juri, quien estuvo acompañado por la titular del Campus Virtual Cecilia Cravero, le entregó el diploma y la medalla que acreditan el máximo galardón que otorga la Casa de Trejo. Vale señalar que el Consejo Superior aprobó en febrero otorgar esta distinción a Guterres en reconocimiento por la defensa y acciones respecto de los derechos ambientales, los derechos humanos y de la democracia.

Guterres fue presidente de la Internacional Socialista, Primer Ministro de Portugal, Presidente de turno del Consejo Europeo y Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Refugiados. En enero de 2017 asumió como secretario General de la ONU y en junio del año pasado fue reelegido en el cargo por cinco años más.

En su importante trayectoria, Guterres ha sido testigo del sufrimiento de las personas más vulnerables del planeta, en campos de refugiados y zonas de guerras, por lo que su motivación como Secretario General es hacer de la dignidad humana el núcleo de su labor y a fomentar la paz, construir puentes y promover la reforma y la innovación.

“Como rector de esta universidad fundada en 1613, la segunda más antigua de América, es un honor otorgar los símbolos del máximo grado que brinda la Universidad Nacional de Córdoba: el título de Doctor Honoris Causa por su trayectoria, tanto estudiantil durante la ‘Revolución de los Claveles’ como por dos hechos fundamentales para las universidades latinoamericanas: primero como alto comisionado en su incansable labor humanitaria por los derechos de los refugiados y las mujeres en lugares como Siria, Afganistán e Irak; y segundo por su fuerza política apoyando este derecho de las nuevas generaciones que es la Agenda 2030 de la ONU para el desarrollo sustentable. Este hecho en particular hace que las universidades de la región se junten en junio de este año, para pensar que es lo mejor que podemos hacer para nuestras sociedades y futuras generaciones. Y también como rector de la Universidad del Sentido, de Scholas Occurrentes, la organización educativa del papa Francisco es un gran honor y felicidad entregarle esta distinción de la UNC”, dijo Juri.

Guterres se mostró muy emocionado por recibir el Doctor Honoris Causa y sobre la UNC señaló: “Es un lugar único en el que se escribió la historia argentina. Es un gran privilegio unirme a una lista de prestigiosos galardonados como Shimon Peres, Rodrigo Borja, o mi amigo Felipe González. Sé que con este premio se está rindiendo homenaje a la labor de la ONU. La situación actual no me permitió viajar a Córdoba, por eso agradezco que hayan venido a Nueva York”.

El Secretario General dijo: “Nunca antes, desde de la creación de la ONU, nos hemos enfrentado a una conjunción de crisis tan graves, una verdadera tormenta. Mientras el mundo continúa luchando por recuperarse de una pandemia, una violencia sin sentido está extendiendo muerte y destrucción. La guerra en Ucrania no sólo amenaza la paz y la seguridad mundial, sino que agrava las vulnerabilidades preexistentes económicas y sociales en muchos rincones del planeta. Los precios de los alimentos y combustibles y otros bienes básicos se están disparando, como vemos en toda América latina, que ha tenido que soportar los embates de la pandemia. La guerra está mostrando la dependencia de los combustibles fósiles y ponen la seguridad energética, la acción climática y la economía mundial a merced de la geopolítica. Esto agrava la crisis climática, causando estragos en todo el mundo. Finalmente, en el caos del espacio digital la verdad se difumina mientras el odio y las teorías conspirativas alimentan divisiones. Todos estos problemas ilustran la necesidad de una intentar la cooperación y gobernanza mundial para alcanzar nuestras aspiraciones comunes: la paz, el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la dignidad para todos”.

Guterres sostuvo que la pandemia menoscabó la educación y aumentó las desigualdades. “como ex profesor soy consciente de la crisis de aprendizaje de los jóvenes y las graves consecuencias para el futuro. Sin sistemas educativos eficaces e inclusivos no podremos satisfacer las necesidades de los mercados de trabajo, avanzar en los derechos humanos y la igualdad de género o fortalecer las instituciones democráticas. En septiembre convocaré una cumbre sobre la transformación de la educación, para que todos los sectores puedan reunirse y avanzar. La educación debe ser un bien público y fuente de progreso. En ese marco, las universidades tienen muchas de las soluciones que necesitamos: climatólogos, epidemiólogos, abogados, economistas e investigadores de tantas disciplinas que impulsan el bien común. Las sociedades necesitan universidades que promuevan una enseñanza innovadora, en la que los alumnos aprendan a aprender y cooperar, pensar por sí mismos y buscar la verdad”.

Finalmente, Guterres agregó: “Como una de las universidades más antiguas del continente, la UNC hace honor de esta misión. desde el primer cuarto del siglo 17 cuando los jesuitas abrieron el Colegio Máximo hasta nuestros días su institución ha sido un importante foco de influencia social, científica y cultural que ha sabido renovarse para responder a los retos. La labor de esta universidad está alineada a la Agenda 2030, sus programas de becas, sus programas de desarrollo tecnológicos y artísticos, sus esfuerzos con las comunidades locales van a contribuir a reducir las desigualdades y alcanzar los objetivos desarrollo sostenible”.