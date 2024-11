El rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Jhon Boretto, recibió en el pabellón Argentina a una delegación extranjera conformada por representantes de diferentes universidades del mundo, en el marco de la iniciativa Study Córdoba que llevan adelante la agencia ProCórdoba, Córdoba Acelera, conjuntamente con las 12 casas de estudios de la provincia.

Esta iniciativa del Gobierno de Córdoba significa el primer paso institucional dado estratégicamente a nivel provincial. Se trata de consolidar a Córdoba en el mapa educativo global, atrayendo a estudiantes de todo el mundo que tengan interés en una formación de alto nivel, con un entorno académico de prestigio y en permanente innovación.

Fueron dos jornadas donde los visitantes internacionales recorrieron el Museo Superior de Bellas Artes Evita-Palacio Ferreyra, y participaron de una ronda de negocios y un panel sobre tendencias tecnológicas y su impacto en la educación de posgrado con empresas del sector EdTech y otras que brindan servicios vinculados a la educación y formación académica.

Además recorrieron Ciudad Universitaria donde la delegación extranjera estuvo acompañada por la prosecretaria de Relaciones Internacionales de la UNC, Elena Pérez y fueron recibidos por las autoridades de la Casa de Trejo.

El rector Boretto fue el encargado de darles la bienvenida y, además de valorar la presencia de la comitiva, se encargó de resaltar el trabajo del personal de la Prosecretaría de Relaciones Internacionales de la UNC junto a la agencia ProCórdoba del Gobierno de Córdoba.

“Si hay algo de lo que nos enorgullecemos en Córdoba es de la constante cultura de trabajo colaborativo entre diferentes instituciones y nos interesa continuar en ese camino”, señaló.

Además del titular de la Casa de Trejo, participaron del encuentro la vicerrectora Mariela Marchisio; el secretario General Daniel Lago; el secretario de Innovación y Vinculación Tecnológica Santiago Palma; y el presidente de la agencia ProCórdoba, Pablo De Chiara.

Luego se programó un recorrido por la Facultad de Ciencias Médicas; el reactor nuclear de la Facultad de Ciencia Exactas, Físicas y Naturales; el Centro de Micro y Nanoscopía de Córdoba (Ceminco) en el Campus Virtual; el Laboratorio de Hemoderivados y la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

Delegación internacional

Los y las participantes de esta primera misión inversa representan al gobierno de Angola; la Universidad EAN (Colombia); la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa- Recla (Colombia); la Fundación para el Desarrollo y la Formación Académica – Fundefa (Ecuador); el EuroLatin Business Consulting Group (España) y The University of the West Indies (Trinidad y Tobago); el Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, Ovilongwa Consulting de Luanda; República de Angola Gabinete de Quadros.

El Multimedio SRT realizó una cobertura especial de la recorrida de la delegación internacional a la UNC y en el programa DATA UNIVERSITARIA de Canal 10 dialogamos con la prosecretaria de Relaciones Internacionales de la UNC, Elena Pérez quien nos dijo que “esta es una oportunidad extraordinaria para la Universidad Nacional de Córdoba, para mostrar las fortalezas que tiene en sus carreras de posgrado, pero también en los trayectos de formación continua y en los trayectos de actualización que tiene.”

“Tenemos invitados de todo el mundo, del Caribe anglófono, de Ecuador, de México, de África, de diferentes lugares muy interesados en Córdoba, que tiene un prestigio que es reconocido mundialmente”, dijo Pérez quien destacó que “me parece que este es un buen momento para traerlos a Córdoba, mostrarles la Ciudad Universitaria, mostrarles las fortalezas que tenemos y atraerlos para que cursen, para que sean alumnos de nuestra universidad.”

La prosecretaria destacó las visitas “a la facultad de ciencias exactas donde hay uno de los dos únicos reactores nucleares destinados a la docencia en el país, no hay otro excepto uno en Córdoba y otro en Rosario. También se visitó el Laboratorio de Hemoderivados que es único en Latinoamérica, el Hospital de Simulación, que no solamente es la vanguardia de la docencia sino que se mete de lleno en la agenda de los derechos humanos de los pacientes, el Centro de nanomicroscopía que es importantísimo, que trabaja con muestras enviadas de toda la región o sea vamos a destacar aquellas cosas que realmente la hacen estar a la UNC, dos o tres escalones más arriba que cualquier otra universidad y a la altura de las mejores del mundo” y agregó que “no podemos imaginar a Córdoba sin la Ciudad Universitaria por todo el aporte que la universidad hace, no solamente a la cuestión de la identidad, sino al desarrollo productivo, al agro, a la industria, al sector financiero, al sector de bancos, de manera que sacar o poner una universidad es un determinante social de alto impacto que puede cambiar la vida de la gente, no solamente por aquellos que vienen a estudiar una carrera, los que vienen a la escuela de oficios, los que se suman a los cursos de más de 300 universidades populares en toda la provincia.”

Pérez dijo que “mientras yo doy esta nota, alguien en una universidad que está en tulumba o en el extremo sur de la provincia, está llevándose un curso que le sirve para cambiar su vida, el mundo exige trabajos más calificados con algún tipo de calificación, si no es una carrera universitaria, un trayecto corto, un curso en la escuela de oficios, un curso dictado en las universidades populares, pero calificación, me parece que esa es la gran transformación que la universidad puede producir”, concluyó.