La Universidad Nacional de Córdoba celebró este jueves la ratificación de la ley de financiamiento universitario y el rechazo del veto del presidente Javier Milei.

"Vamos a insistir para que esto sea haga efectivo en el marco de la constitución y de la ley", afirmó el secretario de extensión de la Casa de Trejo, Conrado Storani.

Tras la confirmación de la normativa, que apunta a compensar la pérdida salarial docente y el desfinanciamiento general de las casas de altos estudios, la batalla se trasladará a la promulgación que está en manos de Milei.

El antecedente de la Ley de Emergencia en Discapacidad marca que la administración libertaria intentará dilatar la aplicación por medio de argumentos fiscalistas.

En el caso de la normativa que afecta a prestadores de servicios, personas con discapacidad y familias en general, el gobierno suspendió a aplicación hasta que el Congreso de la Nación indique las fuentes de financiamiento.

En paralelo comienzan a presentarse amparos en la Justicia de afectados que reclaman la aplicación de la Ley.

"El 90% del presupuesto universitario tiene que ver con los salarios de los docentes y de no decentes, eso está muy deteriorado y ha sufrido una perdida del 40%", afirmó Storani.