La Universidad Nacional de Córdoba firmó un acuerdo con el Instituto Ferreyra para sostener su funcionamiento en medio de la crisis por el desfinanciamiento que aplica el gobierno nacional sobre el sistema científico.

El rector Jhon Boretto recibió este miércoles a las autoridades de la entidad científica en el segundo piso del Pabellón Argentina.

En la reunión estuvieron presentes el secretario de Ciencia y Tecnología, Daniel Barraco; la directora del Inimec, Carolina Touz; el vicedirector, Ricardo Pautassi, y el presidente de la Fundación Ferreyra, Luis Amuchástegui.

El Instituto Ferreyra sobrellevó una profunda crisis en abril del año pasado, cuando los altos costos de las facturas de luz pusieron en jaque su funcionamiento.

"La Universidad toma mucho protagonismo, haciéndose cargo de todo lo que es el funcionamiento; el Instituto va a permanecer abierto y nos resta buscar dinero para nuestras investigaciones con muchísima tranquilidad", dijo Touz.

La institución científica es una unidad tripartita conformada por una asociación civil sin fines de lucro, la UNC y el Conicet.

"Los servicios del Instituto Ferreyra no estaban siendo sostenidos por los aportes del gobierno nacional", dijo Barraco al justificar el apoyo de la Casa de Trejo para "mantener el sistema científico funcionando y que no se caiga".