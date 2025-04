Desde la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en conjunto con AMSAT Argentina, se embarcaron en un nuevo desafío en la exploración aeroespacial: el lanzamiento de dos globos estratosféricos equipados con tecnología de vanguardia.

El 28 de marzo, en Sede Ciudad Universitaria, se llevó a cabo esta experiencia que permitirá evaluar el desempeño de sensores, cámaras y sistemas de comunicación en condiciones extremas.

Con este proyecto, buscan generar conocimiento aplicado a futuras misiones espaciales y potenciar la formación de nuestras y nuestros estudiantes en un campo estratégico para la ciencia y la tecnología.

Un laboratorio en el cielo

Este lanzamiento representa una oportunidad única para que un equipo de estudiantes, docentes e investigadores experimente con tecnologías aeroespaciales en un entorno real.

A través del diseño, construcción y monitoreo de los dispositivos embarcados, se fortalece la formación en áreas como telecomunicaciones, meteorología, instrumentación y tecnología satelital.

Junto a AMSAT Argentina, organización pionera en el desarrollo satelital del país, se impulsa este proyecto como parte de un compromiso con la innovación y la vinculación con el sector tecnológico.

De esta manera, la facultad y toda la Universidad Nacional de Córdoba sigue siendo un actor clave en la generación de conocimiento y en el desarrollo de tecnologías aplicadas.

Una invitación a la comunidad

Desde la FCEFyN se invitó a acompañar este evento que fue abierto a toda la comunidad y fue una buena oportunidad para compartir su trabajo, conocer de cerca el proceso y dialogar con las y los protagonistas de este desarrollo.

Este desafío que encara la Universidad Nacional de Córdoba a través de su Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales junto a AMSAT, persigue el objetivo de llevar a la ciencia y la exploración aeroespacial más lejos que nunca.

Una gran experiencia en la Facultad

Los profesores ingenieros Carlos Leguizamón y Oscar Vanella, del Departamento de Electrónica de la FCEFyN, fueron invitados por AMSAT (AMateur SATelite) Argentina para participar en una emocionante misión: el lanzamiento de dos globos estratosféricos.

Respecto de esta experiencia, el profesor, ingeniero y titular del Departamento Electrónica de la FCEFyN de la UNC, Carlos Leguizamón, dío detalles a Canal U sobre el lanzamiento y sus virtudes científicas cuando nos explicó que “nosotros estamos usando una herramienta que originalmente usaba, o usan actualmente los servicios meteorológicos para hacer estudios a distintas alturas de la atmósfera. Nosotros hemos hecho un convenio con AMSAT de Argentina, una asociación que incentiva, trata de fomentar las actividades de aficionados a través de los satélites destinados hasta el fin.”

“En ese sentido, nuestra idea o nuestra finalidad es incentivar a los alumnos a involucrarse en los distintos aspectos de la tecnología aeroespacial, alumnos de todas las especialidades de nuestra carrera de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En ese sentido, la experiencia sí es inédita en nuestra facultad, porque el objetivo que tiene es utilizar estos globos para que a través, mejor dicho, a través de ellos, los distintos dispositivos que diseñamos con los alumnos para a futuro, utilizarlos en un proyecto de diseño de un satélite, poder probarlo en condiciones extremas a grandes alturas, bajas temperaturas, bajas presiones y altos niveles de radiación. Entonces lo estamos usando como herramienta para experimentar o ensayar de alguna manera o evaluar el comportamiento de los dispositivos que vamos a ir construyendo con nuestros alumnos, en conjunto o en convenio con la gente de AMSAT, que es una asociación sin fines de lucro”, contó el profesor Leguizamón.

La utilidad de los globos estratosféricos

Quisimos saber qué significa y para qué sirven estos globos, qué van a permitir medir, por ejemplo, y estudiar, a lo que el Ingeniero Leguizamón nos contesto que “nuestro objetivo es poder evaluar el comportamiento de los distintos dispositivos que vamos a diseñar en conjunto con AMSAT a grandes alturas. No es lo mismo el comportamiento de cualquier dispositivo, ya sea electrónico o no, cualquier dispositivo no se comporta de la misma manera en tierra que en el espacio o a grandes alturas, porque hay factores que influyen mucho en el comportamiento, tales como las bajas temperaturas, como los altos niveles de radiación, los niveles de baja presión, o sea, el ambiente al que están sometidos todos estos dispositivos que se envían al espacio, por lo que es mucho más hostil que el ambiente en el cual nosotros vivimos en la superficie de la tierra.”

“Entonces, nuestro primer objetivo justamente con estos globos es hacer un primer ensayo con estos globos que lo que hacen es ir tomando medidas, mediciones del comportamiento a distintas alturas, a medida que los globos se van elevando y tomando mediciones. Son transmitidas por un sistema de radio a la tierra, entonces nosotros en tiempo real podemos ir evaluando el comportamiento a distintas alturas con distintas velocidades de ascenso y demás”, aclaró Leguizamón quien destacó que “básicamente cualquier dispositivo que uno pretenda utilizar en el espacio está sometido a condiciones ambientales mucho más rigurosas que en la superficie de la tierra. El objetivo justamente es evaluar esto.”

Un camino hacia la construcción de satélites

Si se piensa en un futuro, se habla de que con AMSAT podría llegar a construirse, o que sería uno de los objetivos, una especie de satélite o de micro satélite que permita estudios mucho más profundos, a mayores alturas y niveles mucho más irregulares de las condiciones atmosféricas, por lo que le consultamos al profesor Leguizamón al respecto y nos señalo que “efectivamente, la finalidad o el objetivo final de este convenio es el diseño de un micro satélite, para los entendidos o los que están un poquito más en el tema de un CubeSat, es un estándar de construcción de satélites. La idea es desarrollar todas las etapas, en un principio electrónicas, que lleva a bordo un satélite para después obviamente ponerlo en órbita y utilizarlo con dos objetivos: por un lado el objetivo del estudio de las radiocomunicaciones, son satélites que se ponen en órbitas bajas, que están girando alrededor de la Tierra en distintas órbitas, entonces se les hace un seguimiento, se utilizan los sistemas de radio que tiene a bordo el satélite para hacer distintos tipos de ensayos de comunicaciones o radio, y a su vez el instrumental eventualmente de medición o si se quiere de evaluación, de comportamiento de las distintas etapas del satélite, cómo se están comportando a medida que el satélite gira alrededor de la Tierra, también las vamos recibiendo y se van relevando los datos. Entonces son de alguna manera dos los objetivos, por un lado experimentar o hacer experiencias en el ámbito de las radiocomunicaciones con satélites que están girando alrededor de la Tierra y su seguimiento, porque no están fijos sobre un punto, y por otro lado ir evaluando el comportamiento del satélite en tiempo real con distintas mediciones que se van haciendo a bordo y que nosotros vamos recibiendo sobre la Tierra.”

Para la práctica, para la habitualidad, ¿para qué puede servir este tipo de información? Por ejemplo, para prevenir cambios climáticos repentinos y hacerlo con mayor tiempo y producir las tareas de evacuación en caso de tormentas, por ejemplo, ¿puede servir para estos objetivos meteorológicos?, le preguntamos al ingeniero que nos relató que “en realidad, nosotros estamos haciendo una primera experiencia y tiene como objetivo, como te decía, incentivar en los estudiantes las distintas especialidades, de alguna manera la curiosidad o que se inclinen por el estudio de las tecnologías aeroespaciales, cada una en su ámbito de aplicación, en su especialidad.”

Sembrar la semilla para motivar la investigación

Lo de este experimento es como sembrar una semillita le planteamos al Ingeniero Leguizamón, sobre lo que reflexionó: “exactamente, nosotros como universidad de si se quiere, somos quienes estamos proveyendo la mano de obra calificada o los recursos humanos que utilizan los distintos organismos, algunos estatales, otros privados, para el desarrollo de todas estas tecnologías. En el ámbito profesional, sí, efectivamente, tal cual vos lo mencionabas, estos satélites tienen distintas aplicaciones.”