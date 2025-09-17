La UNC otorga el Doctor Honoris Causa a León Gieco
El cantautor santafesino recibe la máxima distinción académica de la Universidad Nacional de Córdoba en reconocimiento a una trayectoria que trasciende lo musical y su gran apoyo en la defensa de los derechos humanos, la cultura popular y las causas sociales. Entradas agotadas.
La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) entregará el título de Doctor Honoris Causa al reconocido músico argentino León Gieco, en un acto que se realizará el próximo miércoles 17 de septiembre a las 18:30 en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina.
La distinción busca resaltar la coherencia de su trayectoria artística y política, así como su labor permanente en defensa de los valores de Memoria, Verdad y Justicia, que marcaron tanto su obra musical como su compromiso social y cultural.
Las invitaciones podrán retirarse el lunes 15 de septiembre desde las 10 horas en la recepción del Centro Cultural UNC (CCU) y en la oficina de Cultura UNC, ubicada en el Pabellón Argentina. Se entregará una entrada por persona hasta agotar la capacidad de la sala.
El ingreso al evento será únicamente con entrada y se habilitará entre las 17 y las 18 horas, con puntualidad estricta.
Este lunes a la tarde los organizadores del evento informaron que las entradas fueron agotadas y que se podrá seguir en vivo por Youtube.