La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) entregará el título de Doctor Honoris Causa al reconocido músico argentino León Gieco, en un acto que se realizará el próximo miércoles 17 de septiembre a las 18:30 en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina.

La distinción busca resaltar la coherencia de su trayectoria artística y política, así como su labor permanente en defensa de los valores de Memoria, Verdad y Justicia, que marcaron tanto su obra musical como su compromiso social y cultural.

Las invitaciones podrán retirarse el lunes 15 de septiembre desde las 10 horas en la recepción del Centro Cultural UNC (CCU) y en la oficina de Cultura UNC , ubicada en el Pabellón Argentina. Se entregará una entrada por persona hasta agotar la capacidad de la sala.

El ingreso al evento será únicamente con entrada y se habilitará entre las 17 y las 18 horas, con puntualidad estricta.

Este lunes a la tarde los organizadores del evento informaron que las entradas fueron agotadas y que se podrá seguir en vivo por Youtube.