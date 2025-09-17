La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) entregó el título de Doctor Honoris Causa al reconocido músico argentino León Gieco, en un acto que se realizó este miércoles en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina.

La distinción busca resaltar la coherencia de su trayectoria artística y política, así como su labor permanente en defensa de los valores de Memoria, Verdad y Justicia, que marcaron tanto su obra musical como su compromiso social y cultural.

Frente a un auditorio repleto, el reconocido cantautor subió al escenario junto al rector John Boretto, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini y autoridades de la Casa de Trejo.

“El primer recuerdo que tengo de mi vida es musical. Mis abuelos se reunían con otros abuelos a cantar canciones italianas y a comer bagna cauda”, dijo Gieco al dar su discurso vestido de negro.

En una breve exposición, el artista popular destacó la búsqueda de los organismos de derechos humanos de las víctimas de la última dictadura militar y reivindicó las marchas por el Hospital Garraham, los jubilados y las universidades.