En una entrevista de Canal 10, el secretario de Graduados de la UNC, Agustín Cohen, describió la situación de quienes egresan y algunas de sus problemáticas.

Estas y otras temáticas serán abordadas en un encuentro del que la Universidad Nacional de Córdoba será anfitriona, y que tendrá por objetivo analizar y debatir los desafíos que enfrenta la comunidad de personas egresadas.

Se trata del “Sexto Encuentro Nacional de Graduados/as y Organizaciones Profesionales”, que se realizará los días 3, 4 y 5 de abril próximos en Córdoba.

Tener Título permite mejorar la calidad de vida

Durante décadas existió la visión de gran parte de la sociedad argentina respecto de asumir que “mi hijo el doctor”, por ejemplo, no era sólo esa fantasía de clase media que representaba que la posibilidad de estudiar era una herramienta de movilidad social.

Por esos tiempos ya se pensaba que siendo profesional, teniendo una carrera, un diploma, un título universitario, las personas tenían más o menos la vida asegurada, y hoy, después de tantos cambios de paradigmas, esa realidad, ha cambiado...? Es sin dudas uno de los interrogantes de estos tiempos.

En la actualidad, graduarse o recibirse es una meta pero no necesariamente, por el sólo hecho de tener título, se está salvado, le planteamos a Cohen, quien refutó el dato al decir que “está acreditado que la gente que estudia tiene ingresos superiores a la gente que no ha estudiado”, y agregó que “hoy sigue siendo una mejora en la calidad de vida estudiar, así que siempre es recomendable estudiar, propongamos eso.”

A renglón seguido, el Secretario de Graduados de la UNC aclaró que “sí se están transformando las prácticas profesionales, si está como todo en nuestro sistema actual, en la Argentina y en el mundo, atravesado por los cambios tecnológicos y por los cambios en toda la práctica profesional”, y ejemplificó: “Yo soy abogado, tengo 37 años. Comencé en un estudio jurídico en el 2012. Cuando yo comencé, el expediente era en papel. Yo iba a tribunales, usaba algo que se llama una lezna, que es como una punta para perforar expedientes. Todo eso ya no existe, han pasado 12 años. Yo creo que no soy viejo, pero se ha transformado mucho la práctica profesional desde que yo comencé al día de hoy. Es totalmente distinta, es otra práctica profesional, totalmente digital, puedo trabajar desde cualquier lado, recibo a mis clientes por Meet. Les mando los documentos para que me lo firmen, lo cargo en un sistema, todo eso es una práctica profesional que se ha visto transformada.”

A Agustín Cohen le preguntamos si esa situación que hace más ágil la práctica profesional, en cuanto a los ingresos, lo hace más ágil también...? y al respecto nos respondió que “son muchos los factores que influyen y me parece que lo tecnológico no sería uno de los factores clave para modificar los ingresos de los profesionales. Ahí puede haber otro tipo de problemática.”

El desafío de las profesiones frente a las nuevas tecnologías

Ante los avances tecnológicos en el mundo actual, en lo que no es profesional hay muchas actividades, rubros, empleos u oficios que están en riesgo por lo que cabe plantearse se en el caso de las profesiones también hay algunas profesiones que están en riesgo.

Al respecto Cohen reflexionó: “Yo creo que todos los oficios, todas las profesiones están en riesgo. Se habla mucho de la inteligencia artificial. Yo personalmente creo que la inteligencia artificial es una herramienta. La decisión humana nunca se va a poder resolver. Los profesionales prestamos servicios en general. Nosotros somos prestadores de servicios y sí, la prestación de servicios puede estar viéndose modificada por los cambios tecnológicos, eso es una realidad”, y ejemplificó que “hay un capítulo en Los Simpsons que habla del sistema educativo y plantea cómo se está transformando la educación para los trabajos del futuro. Entonces la escuela con un sistema de inteligencia artificial manda a Lisa a estudiar programación y a Bart a jugar videojuegos. Y cuando Lisa ve los videojuegos, ve que está jugando, está haciendo delivery, está haciendo ese tipo de cosas y ella está estudiando programación. Y dice, -¿con qué derecho yo tengo este privilegio de educación? Y él no.- Bueno, la elige el sistema en base a los trabajos del futuro. Y dice, bueno, pero le preguntamos, ¿cuáles son los trabajos del futuro? Y dice, cuidar a ancianos. El único trabajo que se ha perdurado para el ser humano en el futuro era cuidar a ancianos, cosa que hoy está en riesgo, porque ya en Japón hay robots de compañía, así que hasta ese trabajo está en riesgo. Estamos en esa situación. No sabemos qué va a perdurar, pero los trabajos todos están cambiando y las profesiones también.”

A Cohen, que es abogado, y a modo de ejemplo, le planteamos que en el caso de la abogacía, donde lo que hay es jurisprudencia, es un fallo, lo que hay es conocimiento de leyes, podría ser un profesión en riesgo de desaparecer, ante lo que nos dijo que “No, el abogado no, el abogado siempre va a estar. Yo creo que en la Argentina, el abogado está más para pensar la reinterpretación de la ley que para aplicarla muchas veces, digamos, o aplicarla y reinterpretarla. Entonces, el pensamiento de la ley, me parece que todavía la inteligencia artificial no está buscando la vuelta, digamos.”

Graduarse en la UNC

El Secretario de Graduados de la UNC nos detalló que “la Universidad Nacional de Córdoba tiene entre 6.000 y 8.000 graduados por año, y nosotros lo interrogamos respecto de querer conocer sobre los últimos tres años, para dónde ha ido la mayor cantidad de graduados, a lo que nos contó que “está cambiando la matrícula, están cambiando los ingresos. Hay carreras que están teniendo mayores ingresos de lo que han tenido históricamente. Los graduados se han estado manteniendo dentro de los números y hay pequeñas mutaciones, no hay grandes cosas. Sí se notó más este año con el tema de cuáles son las profesiones que han tenido más inscriptos. El año pasado, Psicología tuvo muchos de inscriptos y han aumentado mucho las carreras tecnológicas.”

“En cuanto a los graduados, las principales carreras,a las que más graduados tienen son: Derecho, Medicina, las tradicionales, todavía se mantienen ahí”, porque tienen mayor cantidad de ingresantes por año a lo que Cohen agregó que “sí, pero están mutando.”

Estudiantes extranjeros en la UNC

En los últimos tiempos se ha hablado mucho de las personas de otros países que estudian en las universidades públicas argentinas, como cuestionando este gasto multiplicado por la cantidad que son y cuántos graduados hay en la UNC que no sean argentinos, planteo que refutó Cohen explicando que la ex Secretaría de Asuntos Estudiantiles, hoy de Bienestar y Modernización BIMA, tiene los datos finos pero los estudiantes extranjeros en Córdoba son “un porcentaje muy bajo, está en menos de 300 estudiantes.”

Graduados argentinos en el exterior

La revalidación de títulos de egresados argentinos para ejercer en otros países sigue siendo un desafío cuyo resultado aún es difícil de obtener.

Al respecto Agustín Cohen señaló que “validar es muy difícil para algunas carreras porque son muy territoriales, requiere de cada ejercicio, de cada nación, cómo es su regulación, No necesariamente son muchas materias, pero siempre hay que rendir algo, para estar matriculados y poder trabajar en otro país”

El futuro de las matrículas

Es interesante tratar de vislumbrar, para prever de acá a dos o tres años, para dónde van a ir las matrículas en las universidades, porque se tienen que preparar para eso y si sobre el particular saber si existe algún mecanismo que pueda determinar qué hacer, porque no es lo mismo que se anoten 50 estudiantes para Psicología, que 500.

“Yo creo que hay que esperar a los inscriptos. Imagino que van a tener una tendencia y por análisis de tendencia, sí. Creo que estamos en una etapa también que todo cambia tan rápido, que las previsiones nunca nos van a decir cómo va a ser. No te van a decir.” y ejemplificó: “Todas las encuestas se rompen, ¿no? Yo siempre recuerdo un amigo que me decía, mira los números del PRO, cómo ha ido creciendo año en año en cantidad de votos. ¿Y dónde está el PRO hoy? Las proyecciones no necesariamente dicen la verdad”, concluyó Cohen.

Encuentro de graduados de la UNC

Es importante destacar que el encuentro fue diseñado como un espacio de intercambio, reflexión y análisis para abordar los desafíos que enfrentan los y las profesionales en un contexto dinámico y en constante transformación.

Se abordarán temas como las condiciones laborales, orden público de los honorarios, la cuestión previsional, la educación superior y su problemática.

Este encuentro convoca a profesionales de todo el país y será una oportunidad única para generar alianzas, debatir problemáticas compartidas y delinear estrategias comunes.

El “Sexto Encuentro Nacional de Graduados/as y Organizaciones Profesionales”, que se realizará los días 3, 4 y 5 de abril próximo, es un evento coorganizado por la Confederación General de Profesionales (CGP), la Federación de Profesionales de Córdoba (FEPUC) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).