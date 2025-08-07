Horas finales para el cierre de listas que competirán el próximo 26 de octubre en las elecciones legislativas de medio término. Hasta este jueves a la medianoche los partidos políticos tienen tiempo para presentar sus candidatos en la Justicia Electoral Federal.

En estas elecciones se renovarán parte de los integrantes de la Cámara de Diputados y Córdoba pone en juego nueve de las dieciocho bancas. En una oferta electoral que, a priori, aparece hiperfragmentada y con muchas dudas, el Frente de Izquierda vive también horas decisivas.

El Nuevo MAS volvió a convocar al FITU para confluir en un proyecto de unidad y presentar una lista única el 26 de octubre. Ese llamado, según afirma el Nuevo MAS, aún no tuvo respuesta y la unidad de la izquierda pende de un hilo.

“Se acaba el plazo: hacemos un llamado de unidad a @LilianaOlivero, @VilchesLaura y el resto de las fuerzas del FITU. Hace falta unidad para enfrentar los ataques de Milei y la ultraderecha y al gobierno de Llaryora que aplica cada ataque” , sostuvo en X la referenta cordobesa del Nuevo MAS, Julia Di Santi.

En un comunicado posteado en redes sociales la dirigente Julia Di Santi advirtió: “Si el FITU vuelve a impedir la unidad, el Nuevo MAS presentará sus listas en Córdoba constituyéndose como una alternativa de izquierda”.

El posible armado, en solitario, del Nuevo MAS incluiría un fuerte componente gremial. También sumaría a referentes sociales y a figuras del movimiento de mujeres y de la diversidad. La lista, de ir separados, la encabezaría la propia Julia Di Santi.

Desde el FITU (Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad) negaron la existencia de tales llamados y acusaron una “campaña marketinera en redes” del Nuevo MAS. Consultado por este medio, desde el FITU si confirmaron que existió una sola reunión a nivel nacional y destacaron su voluntad de siempre buscar la unidad.

Sin embargo, esta posibilidad se asume lejana y todo parece indicar que el 26 de octubre, en el cuarto oscuro, los cordobeses encontrarán dos opciones electorales de izquierda en medio de la ya poblada oferta partidaria.