Se pronostica una semana compleja en el transporte urbano de Córdoba. Al paro ya anunciado y reconfirmado por la UTA para el martes 6 de mayo, se suma a nivel local las diversas afectaciones del servicio por la lucha del gremio contra la empresa prestataria “Grupo FAM”.

Días atrás, diversas asambleas sindicales afectaron la circulación de varias líneas pertenecientes al corredor 7 (linea 71 y 73) y al corredor 2 (linea 26).

Fuerte y Claro, por SRT Media, entrevistó al vocero de UTA Córdoba, Adrián Lentini, que se analizó el panorama del sistema de transporte en una semana que se anticipa bastante compleja.

El gremio de los choferes volvió a la carga en sus críticas hacia GRUPO FAM por la baja frecuencia y las pocas unidades que salen a circular. “Son frecuencias de mas o menos 40 0 50 minutos”, advirtió Lentini.

“La situación es delicada”, dijo Lentini y advirtió que FAM no estaría cumpliendo con lo acordado ya que no puso a disposición las unidades prometidas. “Por la tarde tenemos 50 o 60 compañeros sin coche que no salen”, afirmó el vocero de UTA.

Lentini no descartó que la semana que viene puedan volver a afectarse los servicios de algunas líneas por asambleas.

El paro en Córdoba

UTA Nacional anuncio a nivel nacional un paro para el próximo martes 6 de mayo. En principio la medida afectaría a la ciudad de Córdoba ya que UTA se plegaría a la medida. “Es una medida a nivel nacional”, avisó Lentini.

¿Y la SUBE en Córdoba?

Finalmente Lentini puso en duda que el sistema SUBE llegue efectivamente a Córdoba en las próximas semanas. “La semana que viene no se va a dar eso, en la mayoría de las unidades están instaladas las maquinas ticketeadoras, pero faltan otras cuestiones”, analizó el vocero de la UTA y afirmó que si bien, está bastante avanzado todo “se va a demorar un poco mas”.