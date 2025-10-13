Choferes de la empresa SiBus realizan asambleas en distintos puntos de la ciudad en el marco del reclamo por un ítem salarial que las empresas de transporte dejaron de pagar desde hace dos meses.

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el vocero Adrián Lentini explicó a cba24n que el conflicto se centra en un adicional que representa entre el 20% y el 35% del salario, dependiendo de la antigüedad de cada trabajador.

“Todas las empresas en Córdoba dejaron de abonar este ítem que se paga hace más de 14 años, y eso golpea directamente el bolsillo de los choferes”, señaló.

El gremio confirmó que la discusión se viene desarrollando en la Secretaría de Trabajo, pero que en la última audiencia, realizada la semana pasada, las empresas que dependen del municipio no se presentaron. “Ante esa falta, quedamos liberados para realizar las asambleas”, sostuvo Lentini.

Las medidas comenzaron el jueves pasado en FAM y este lunes se repiten en SiBus, afectando el servicio de las líneas 32 y 33. Desde la UTA adelantaron que, de no haber avances, las asambleas continuarán en las próximas horas.