La vacuna contra la fiebre amarilla ya no será gratis

Una alerta epidemiológica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) preocupa a los especialistas debido a que sólo en el mes de mayo se reportaron 235 casos confirmados y 96 muertes por fiebre amarilla en cinco países de la Región de las Américas (un área que comprende América del Norte, Central, del Sur y del Caribe).

Si bien en la Argentina no hay casos autóctonos desde 2009 y el último ingreso fue de viajeros sin vacunar provenientes de Brasil en 2018, en el marco de este riesgo regional que se calificó como “alto”, la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y otras organizaciones referentes alertaron a través de un documento, por una posible propagación de la enfermedad hacia las provincias de Corrientes y Misiones.

La SADI, entre otros referentes sanitarios, reclama que la inoculación recupere su estatus para evitar el crecimiento de casos, mientras que el Ministerio de Salud de la Nación respondió que: “El Estado no puede subsidiar ese privilegio”

En el Instituto de Virología de la Universidad Nacional de Córdoba, también hay preocupación por lo que sucede en la región de latinoamérica y en otros lugares del mundo, sobre los casos de fiebre amarilla, respecto de lo que hace unos años se sugería, incluso cuando se compraba un viaje por ejemplo a Brasil, que había que vacunarse contra la fiebre amarilla.

Hay más casos este año, cómo estamos, la gente va a tener que vacunarse, va a poder vacunarse, la vacuna va a estar subsidiada o no, fueron los interrogantes que en el programa FUERTE Y CLARO de Canal 10 y el streaming de SRT Media, le trasladamos a Adrián Diaz, doctor en biología e investigador del CONICET quien nos dijo que “el problema que estamos teniendo con la fiebre amarilla es que en la región de América Latina, principalmente en Sudamérica, históricamente la circulación de este virus era en la Amazonía, digamos, en la selva y ocasionalmente los humanos, cuando se introducían, ya sea por actividades de trabajo o porque, bueno, viven en pequeñas comunidades en ambientes selváticos o también por alguna actividad turística, se podían infectar del virus y de esa manera enfermarse. En la actualidad lo que se está viendo, hay un cambio, principalmente se ve en Brasil, un cambio de que el virus está acercando a estados cada vez más poblados, alas zonas urbanas.”

“Durante la el periodo del 2016 al 2019 fue como una gran preocupación porque había ciudades de los estados de Belo Horizonte y de Río de Janeiro que tenían actividad del virus muy cerca a las ciudades y las ciudades de Brasil son ciudades muy pobladas. Con la diferencia que tienen estas ciudades es que en el medio de estas ciudades hay relictos todavía de ambientes selváticos y por eso hay mosquitos selváticos que transmiten el virus y monos que amplifican el virus y de esa manera por eso es que se establece el ciclo de amplificación del virus”, explicó.

¿Cómo se transmite la fiebre amarilla?

El Dr. Díaz señaló que la fiebre amarilla se transmite “parecido al dengue cuando se instala en un ambiente urbano. Es decir, el que amplifica es el humano y el mosquito que transmite también es el Aedes aegypti. Si ustedes recordarán, las personas de más de 40 o 30 años que en la época de Sarmiento hubo una epidemia muy grande que devastó la ciudad de Buenos Aires. Era el vómito negro le llamaban. Esa enfermedad era la fiebre amarilla y en esa época como los barrios de Buenos Aires no tenían sistema de agua potable acumulaban el agua y ahí es donde criaba el Aedes aegypti.

Quienes recuerdan haber viajado a Brasil, cuando se sugería que si iban a estar cerca de ambientes selváticos se vacunaran contra la fiebre amarilla y la fiebre amarilla se contagiaba por el mosquito y la vacuna era gratuita, subsidiada.

Ya no será gratuita la vacuna contra la fiebre amarilla

El aviso de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) llega después de que el Gobierno argentino decidiera hace menos de 60 días, eliminar la gratuidad de la vacuna contra la fiebre amarilla fuera de las zonas que se consideran endémicas en el país, pese a que sí recomienda su aplicación.

De esta forma, solo quienes residen en Formosa, Misiones y Corrientes y algunos departamentos de Chaco, Jujuy y Salta pueden acceder de forma gratuita a la dosis única que figura en el Calendario Nacional de Vacunación.

Como consecuencia de esta decisión del Gobierno Nacional, turistas o personas que viajan por trabajo o estudio a países o áreas donde esté recomendada su aplicación deben abonar de su bolsillo unos $214.000 para acceder a la inoculación.

El Ministerio de Salud atribuyó la decisión a la “política de eficientización de los recursos” del Gobierno a través de “reducir en un 34% la cantidad de unidades a comprar”. Eso se traduce, según lo detallado por escrito, en “un ahorro de US$697.566″.

Respecto de esta novedad para este año, para quienes quieran vacunarse y vayan a viajar a esas zonas, fue explicada por el biólogo que entrevistamos quien nos señaló que “la diferencia que se cambió en la normativa a nivel nacional es que las personas que vivan en áreas de riesgo de transmisión de fiebre amarilla en Argentina van a seguir teniendo acceso gratuito a la vacuna. Las personas que habitan en provincias que no corresponden a esa zona van a tener que pagar el acceso a la vacuna y el pago por obra social o prestadora de prepaga, de acuerdo al plan y a la obra social que tengan.”

Hasta ahora a la vacuna la subsidiaba el Estado Nacional Argentino le planteamos, sobre lo que nos referenció que “hasta este año era gratuita. Lo que sí hay que resaltar, que no era parte del calendario de vacunación, o sea, nunca fue una vacuna obligatoria en Argentina porque el virus no está en Argentina. Sólo una vacuna sugerida para viajeros.”

Y agregó que “la recomendación que se debe hacer de vacunarse es para las personas que habiten en las provincias del norte de Argentina, Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, pueden llegar a tener en algún momento transmisión del virus que ingresa por los ambientes selváticos de Brasil, de Paraguay y de Bolivia, esas personas tienen acceso a vacunarse y de hecho hay personas que se vacunan. Las personas que habitamos por fuera de ese territorio, de esas provincias y queramos viajar a las zonas selváticas del resto de países de América del Sur, incluso si queremos viajar a algún país de África o si queremos viajar a algún país del sudeste asiático, es recomendatorio que se

vacunen. Si vamos a viajar al sudeste asiático, por ejemplo, Tailandia que suele ser un país que varios argentinos eligen para viajar, es obligatorio que vayan con el cartón de vacunación donde está expresado que están vacunados, porque si no, no los van a dejar pasar.”

¿cuánto cuesta la vacuna si me la tengo que poner?

“El costo de la vacuna contra la fiebre amarilla está alrededor de 200.000, 240.000 pesos. Y es obligatoria para viajar, por ejemplo, a Tailandia y a países como Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, no es obligatorio, pero es recomendable si voy a hacer actividades turísticas en ambientes selváticos, tener la vacuna como para estar protegido por si me pica algún mosquito infectado”, comentó el Dr. Díaz.

¿por qué no la subsidia más el Estado argentino?

“La justificación detrás de la decisión del Gobierno Nacional para no subsidiar la vacuna contra la fiebre amarilla, es ser más eficiente con los recursos del Estado” y agregó que “también es una cuestión ideológica que la salud pública deja de ser un derecho y pasa a ser un servicio, y ese servicio de brindar la vacunación pasa a estar en manos de una privada, de una farmacéutica.”

Vacunarse: una acción necesaria para quienes quieran viajar

Los turistas que vayan a Tailandia, allí son muy rigurosos con la vacunación contra fiebre amarilla porque son países libres, entonces como el humano puede transportar el virus y como somos de zonas como América del Sur, que tiene circulación del virus, para ellos somos un riesgo de que transportemos el virus. Aunque Argentina no tenga circulación autóctona del virus, ellos consideran que sí.”

Finalmente el Dr. Diaz explicó que “la vacuna dura unos 10 años, es una sola dosis, es una vacuna muy segura y muy antigua, que está hecha con un virus vivo que es atenuado, o sea que no provoca enfermedad. No se recomienda en embarazadas o personas gestantes. Y en las personas mayores de 60 años y personas inmunocomprometidas, es decir, que tengan algún proceso de inmunosupresión del sistema inmune, en esas personas se tiene que haber una recomendación previa por parte del médico y una evaluación.”

Y expresó que “al ser un virus vivo que replica en el organismo, las personas de 60 años que puedan tener alguna comorbilidad y las personas inmunosupresoras pueden tener algún efecto secundario.”