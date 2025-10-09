Uriel, un niño de 5 años que nació con un problema auditivo por el cual no escucha ni se puede comunicar con los demás, quiere un implante coclear.

La vincha que usa desde pequeño ya le queda chica y no cumple al 100% su función. Por su edad, médicamente ya está apto para que se le realice el implante.

El dispositivo cuesta 20 mil dólares y su familia comenzó una campaña solidaria para poder alcanzar el objetivo. El objetivo es recolectar dinero, pero su madre, Silvana Acosta, explicó a Canal 10 que también ayuda mucho que se difunda la iniciativa.

Uriel necesita el implante cuanto antes porque la vincha ya le hace doler la cabeza. Además, mejoraría su calidad de vida y lograría tener "la misma audición que cualquiera de nosotros", en palabras de su madre.

Para colaborar está disponible una cuenta en pesos con el alias mluduena8233.nx.ars a nombre de Ludueña Marcos Sebastián.