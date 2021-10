Durante su visita a Córdoba esta semana Horacio Rodríguez Larreta, entre otras cosas, apuntó contra el gobernador, Juan Schiaretti, señalando que el mandatario muchas veces acompaña los proyectos del Frente de Todos en el Congreso.

Sin dudarlo, el diputado nacional Carlos Gutiérrez le salió al cruce con duras declaraciones, diciendo que “otra vez un porteño mentiroso viene a opinar a Córdoba sobre cómo debemos actuar los cordobeses". La crítica no sólo quedó ahí, ya que el legislador schiarettista dijo que "además (Larreta) es ingrato, porque olvida que fueron nuestros diputados nacionales los que también, como a este gobierno, le votamos las leyes fundamentales que necesitaban para gobernar", refiriéndose a la gestión de Mauricio Macri.

Este sábado en declaraciones radiales, Rodríguez Larreta se intentó despegar de la polémica que desataron sus dichos, indicando que "no me engancho con las discusiones políticas, sólo me hicieron una pregunta".

"Yo creo que tenemos que construir un espacio opositor y la verdadera oposición en la Argentina es Juntos por el Cambio. Somos quienes podemos frenar al kirchnerismo y decirle basta porque somos un bloque muy grande", señaló a Cadena 3.

Al respecto, el jefe de gobierno porteño sostuvo que "Con el resultado de las PASO está prácticamente empatado y con un empujoncito más vamos a tener mayoría. En ese sentido es importante frenarle el quórum en la Cámara de Senadores a Cristina Fernández para que pierda".

Además, Rodríguez Larreta -uno de los políticos con mejor imagen en Córdoba- indicó que “hace meses que no habla” con el mandatario cordobés, y dijo que es “muy prematuro” hablar de una alianza con él para un proyecto nacional de cara a 2023.

“Tenemos un gran equipo en Córdoba y, como ahora, será la gente quien defina quién es el candidato único del espacio. Definitivamente estamos construyendo un proyecto provincial”, concluyó, en referencia al objetivo de Juntos por el Cambio en la provincia.