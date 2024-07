Este martes se realizó una conferencia de prensa en el marco de la causa que tiene como prófuga a Constanza Taricco junto a su hijo y su hija. Fue protagonizada por tres abogadas que están llevando la causa.

Se trata de Natalia Bilbao, que se incorporó en representación del abuelo materno, Natalia Lescano, quien acompaña la causa desde el inicio, y Eugenia Scarpinello, que se encarga de la cuestión penal.

Lescano fue la primera en tomar la palabra y expresó que prima una preocupación profesional y personal, sobre todo por los niños. Criticó la lectura de la jueza respecto al convenio de La Haya y calificó la decisión de que los pequeños deban a ir a Alemania como “patriarcal y colonizante”.

Cabe recordar que existe un convenio de La Haya que se aplica cuando un niño ha sido secuestrado. Sin embargo, la abogada remarcó que no es el caso.

Según precisó, el padre inició el trámite de restitución en Alemania y presentó documentación falsa, con información que no es verídica, planteada de manera confusa. “Decimos que es un fraude procesal. Lo ha hecho para obtener una sentencia satisfactoria”, denunció.

Además, explicó que el hombre omite un poder que él le entregó a la madre en el que le cede la custodia absoluta y que permite viajes con la hija y el hijo por cualquier lugar del mundo.

La falsa información generó un error por parte del Estado Alemán, que envía la causa a nuestro país, donde no se certifica la documentación. Tras esto, “la jueza hace una interpretación descabellada del convenio de La Haya”, expresó Lescano.

La letrada remarcó que existe una excepción en ese acuerdo y es que los niños no quieran volver, el interés superior de los niños. “Eso es lo que está en juego en el proceso de restitución”, sentenció la abogada.

La conferencia tuvo lugar en la sede del Cispren de Córdoba durante la siesta de este martes. Estuvieron presentes periodistas de distintos medios y personas que se acercaron a conocer más sobre la causa que ya tomó carácter mediático.

Lescano continuó repasando el proceso e hizo hincapié en la “ilegalidad del planteo, las mentiras del padre y la posición de los niños. La jueza desacredita los dichos de la mamá y pondera los del papá y descalifica a los niños porque se parecen a los de la mamá”.

Por su parte, Bilbao contó que en esta última semana la madre fue llevada al límite y lamentó que la Justicia pretenda llevar a los chicos a n país totalmente desconocido, con un idioma desconocido, donde no han afianzado lazos sociales ni afectivos.

“No sabemos dónde está la madre, no sabemos qué hacer”, lamentó. La letrada acompaña al abuelo paterno para avanzar sobre el proceso penal por supresión de identidad. “Lo grave es que esta figura delictiva no es solamente la comisión de este ilícito, sino que tiene efectos ulteriores”.

Hasta la fecha se han agotado todas las instancias “y la Justicia no escucha, no ve, no lee, no le importa. Sigue afianzada en paradigmas adultocéntricos ya que no les da valor a las palabras de los niños”, remarcó Bilbao.

La conferencia completa: