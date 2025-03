La Municipalidad de Córdoba emitirá deuda por $80.000.000 el próximo 25 de marzo. La fecha responde a la obligación de cumplir con el pago de la tercera cuota de un bono internacional, emitido en 2016. Este pago, que asciende a U$S 25.000.000, es parte de una deuda total de U$S 150.000.000 adquirida por el ex intendente Ramón Mestre y refinanciada en 2020 por Martín Llaryora.

El Secretario de Administración Pública y Capital Humano, Sergio Lorenzatti, habló en “Ponete al Día” y contó más detalles al respecto: “Lo que se hace con las emisiones de letras y bonos, es obtener recursos para que se puedan llevar adelante los objetivos del programa financiero que tiene la Municipalidad”. En este punto, el funcionario destaca que una parte de lo emitido será destinado a “obra pública y mejora de servicios”.

Desde el entorno del intendente Daniel Passerini remarcan que la emisión responde principalmente a responsabilidades de gestiones anteriores: “Hay que contemplar que el Municipio de Córdoba tiene una deuda en dólares, que fue tomada en el año 2016 por la Administración de Ramón Mestre. Esa deuda reestructurada en su momento por la Administración del gobernador Martín Llaryora y los vencimientos han devenido en el año 24, 25, 26 y 27”, dijo Lorenzatti.

"El monto con el que se va a salir es de $30.000.000 en letras y $50.000.000 en bonos. La letra va a tener un plazo de vencimiento más corto (noviembre) y el bono un plazo más largo, con amortizaciones a los 18 y 24 meses".

Aún así, según aclaró el propio funcionario, “el ministerio de Economía ha autorizado en materia de letras extender el monto hasta 55 mil millones y en bonos hasta 150 mil millones". A pesar de contar con este permiso, la Municipalidad no estaría considerando esos valores: "Nosotros no vamos a salir con esas sumas, sino con un instrumento de hasta 80 mil millones y se verá en el momento si se amplía, pero no a esas sumas elevadas, porque consideramos que no es necesario en este momento”.