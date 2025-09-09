Tras la última suba en el precio de los combustibles, la sexta del mes debido al esquema de ‘Micropricing’, las multas de la Policía Caminera se elevan en la provincia de Córdoba.

Desde este martes, la Resolución 44 de la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito, publicada en el Boletín Oficial, dispone flamantes precios para las sanciones.

La normativa estipula que “el valor de la Unidad Fija de Multa (UF) por infracciones a la Ley Provincial de Transito 8560 en la suma de $ 1.441”, asociado a lo que sale el litro de la nafta Súper.

Los nuevos valores

Infracciones leves : van desde conducir fumando y similares. Se cobran de 20 a 100 UF. Desde $ 28.820 hasta 144.100 pesos.

Infracciones graves : por caso, no llevar las luces encendidas. Tienen una penalización desde 100 a 200 UF. Entre $ 144.100 hasta 288.200 pesos.

Infracciones muy graves : incluye cruzar semáforos en rojo, conducir a contramano o exceder el límite de velocidad, y se cobra de 200 a 400 UF. Llegarán a los 576.400 pesos.