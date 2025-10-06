Las radios y el streaming de los SRT transmiten desde la Feria del Libro en Córdoba

La Feria del Libro en Córdoba está en marcha desde el pasado sábado 4 de octubre y se extiende hasta el domingo 19 y las radios de los SRT Media acompañan transmitiendo desde la Supermanzana Intendencia.

Se trata de Tanta Trampa, Otra Vuelta de Tuerca y El Daño Ya Está Hecho, programas del streaming de Canal 10, la FM 102.3 y AM 580.

Tanta Trampa, de 11 a 13 horas

(Canal 10, YouTube, AM 580 y FM 102.3)

Conducción: Juan Cruz Taborda Varela

Co-conducción: Tincho Siboldi

Locución: Soledad Winter

Producción: Carlos Milanesio

Otra Vuelta de Tuerca, de 13 a 15 horas

AM 580 y FM 102.3

Conducción: Dante Leguizamón, Viviana Villalba

Producción: Gonzalo Reyes y Constanza Casal

Locución: Fabián Burzio

El Daño Ya Está Hecho, 16 a 18 horas (martes y jueves)

AM 580 y FM 102.3

Conducción: Rodrigo “Potro” Artal y Camila Argüello

Producción: Camila Argüello

Locución: Fabián Burzio