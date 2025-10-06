programación
Las radios y el streaming de los SRT transmiten desde la Feria del Libro en Córdoba
Tanta Trampa, Otra Vuelta de Tuerca y El Daño Ya Está Hecho, programas de Canal 10, la FM 102.3 y de AM 580, emiten sus programas desde la Supermanzana Intendencia. El detalle.
La Feria del Libro en Córdoba está en marcha desde el pasado sábado 4 de octubre y se extiende hasta el domingo 19 y las radios de los SRT Media acompañan transmitiendo desde la Supermanzana Intendencia.
Se trata de Tanta Trampa, Otra Vuelta de Tuerca y El Daño Ya Está Hecho, programas del streaming de Canal 10, la FM 102.3 y AM 580.
Tanta Trampa, de 11 a 13 horas
(Canal 10, YouTube, AM 580 y FM 102.3)
Conducción: Juan Cruz Taborda Varela
Co-conducción: Tincho Siboldi
Locución: Soledad Winter
Producción: Carlos Milanesio
Otra Vuelta de Tuerca, de 13 a 15 horas
AM 580 y FM 102.3
Conducción: Dante Leguizamón, Viviana Villalba
Producción: Gonzalo Reyes y Constanza Casal
Locución: Fabián Burzio
El Daño Ya Está Hecho, 16 a 18 horas (martes y jueves)
AM 580 y FM 102.3
Conducción: Rodrigo “Potro” Artal y Camila Argüello
Producción: Camila Argüello
Locución: Fabián Burzio