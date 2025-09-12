El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó a una nueva Marcha Federal para el próximo miércoles 17 de agosto, cuando la Cámara de Diputados comience a tratar el veto del presidente Javier Milei contra la ley de Financiamiento Universitario.

La convocatoria se confirmó este viernes después de que la Cámara baja informó del ingreso del proyecto para ser tratado la semana próxima.

El planteo de las casas de altos estudios es acompañado por los gremios docentes, no docentes y estudiantiles frente al ajuste sobre salarios y financiamiento que ejecutó el gobierno nacional desde diciembre de 2023.

Ver: Córdoba, contra el veto: banderazo frente al Pabellón Argentina

La extensión del presupuesto presentado por Sergio Massa durante el último año del gobierno del Frente de Todos fue la herramienta que utilizó Milei para no actualizar las partidas destinadas a la educación pública superior.

En Córdoba, la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc) realizó un paro de 48 horas entre el jueves y el viernes que culminó con un banderazo frente al Pabellón Argentina, en Ciudad Universitaria.

Ver: Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario por el “costo fiscal”

El miércoles pasado por la noche, Milei firmó el veto sobre la ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada en ambas cámaras del Congreso de la Nación.

La semana que viene la oposición buscará conseguir los dos tercios de los votos en Diputados para intentar torcerle el brazo al gobierno libertario. Si lo consigue, el próximo paso será confirmarlo en el Senado.