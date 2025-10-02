La Cámara de Comercio de Córdoba reveló una caída interanual del 10% en las ventas por unidad.

Según describe el último informe revelado, la rentabilidad también descendió un 5% en comparación con septiembre del año pasado. Respecto al mes anterior, se registró una baja del 1% en ventas y rentabilidad.

El ticket promedio en septiembre fue de $135.067, por encima del valor de agosto, que era de $103.400.

Solo el 22% de los comerciantes alcanzó sus expectativas de ventas. Los locales en shoppings tuvieron mejor desempeño que los de zona céntrica y corredores barriales. Entre los rubros con mayor actividad se destacaron electrónica e informática, seguidos por estética y cuidado personal.

Desde el ente, confirmaron que la tarjeta de crédito sigue siendo la preferida para pagar, y que la tarjeta de débito y el efectivo son los menos usados.

“Estos resultados reflejan la realidad compleja que atraviesa el sector comercial. La caída sostenida en las ventas muestra que todavía hay un bajo nivel de consumo, lo que impacta directamente en la rentabilidad de los negocios”, señaló el presidente de la CCC, Sebastián Parra.

Además, dijo que se necesita mayor previsibilidad y medidas que incentiven el consumo. “Financiación que dé oxígeno a las pymes comerciales. Son un motor central de empleo y desarrollo en Córdoba”, cerró.