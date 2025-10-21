La Cámara de Comercio de Córdoba informó este lunes que las ventas en unidades por el Día de la Madre registraron una caída del 5% respecto al año pasado.

La cifra se desprende de un relevamiento realizado en corredores comerciales y shoppings.

Se confirmó que hubo una retracción importante en las ventas para ser que es uno de los días con mayor movimiento del año en el consumo minorista. Solamente un 40% de los comerciantes cumplió con sus expectativas de ventas.

Respecto a la rentabilidad, la caída fue más notoria al ubicarse en una baja del 9% comparada con el Día de la Madre 2024.

Por otro lado, el ticket promedio este año fue de $82.700 y el método de pago más utilizado fue la tarjeta de crédito. En segundo lugar, las billeteras virtuales.

Los rubros que más ventas lograron concertar fueron perfumería, electrónica e informática, accesorios-regalerías, estética y cuidado personal.