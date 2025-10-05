Un hecho de violencia se registró en la madrugada de este domingo en barrio Ameghino Norte de la ciudad de Córdoba. Un hombre recibió un disparo realizado desde afuera de su hogar.

Cerca de las 2, la víctima se encontraba en su casa acompañado de su pareja. Desde afuera recibió un tiro que lo hirió en la cabeza.

Un servicio de emergencias lo trasladó al Hospital de Urgencias, donde permanece internado. Por el momento, su estado de salud es reservado.

Efectivos de la Policía investigaron la zona y encontraron varias vainas servidas. Según informa El Doce, aún no hay detenidos y se intenta esclarecer cómo se produjo el ataque.

El caso quedó a cargo de la fiscalía del Distrito 4 turno 1°.