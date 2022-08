Un joven cordobés sufrió un asalto virtual millonario después que le robaran su iPhone 12 en el baile de Ke Lokura en el Complejo Forja.

"Dentro del complejo me meto dentro de una ronda de diez personas para cruzar dentro de la pista y me encierran, sin poder moverme siento un bolsiqueo", recordó frente a la cámara de Canal 10.

El joven había salido a bailar para festejar el Día del Amigo y en cinco minutos vio como su teléfono salía de Forja después de rastrearlo con otro celular.

Tras hacer la denuncia a la Policía compró otro celular que estaba vinculado a la misma nube que el robado. Así fue que recibió una notificación que le informaba de la activación del su viejo teléfono cuya ubicación era La Rioja 162, donde se encuentran los locales de Galería Norte.

"Cuando iba a tratar de recomprarlo me llega una notificación de un crédito aprobado por Mercado Pago que nunca había pedido", recordó el cordobés.

Pero el crédito no fue lo único que los ladrones usaron para sacarle dinero. Inmediatamente una catarata de notificaciones por minuto le informó de transferencias por 50 mil pesos a tres cuentas que en total llegaron a una suma cercana al millón y medio de pesos.

"Mercado Pago me pidió la denuncia policial del robo del teléfono pero sólo cancelaron el crédito y sobre el resto del dinero me dijeron que no se hacen cargo", comentó el joven resignado.