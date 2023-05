Le robaron la bici a un jubilado y un vecino frenó al ladrón con una patada voladora

Carlos Bonggiovani es un jubilado cordobés que no hace más de una cuadra sin su bicicleta. Por eso el sábado pasado al mediodía la dejó sobre la avenida Juan Vucetich al 6800, en barrio Ituzaingó, para pagar una deuda de almacén pero cuando salió ya no estaba, se la habían robado.

Ese momento quedó grabado en un video que se viralizó en las redes porque a los pocos metros un vecino de bario Ituzaingó derribó al ladrón con una patada voladora.

"Era entrar, darle el dinero y salir pero el choro se ve que estaba más apurado que yo", dijo Carlos ante la cámara de Canal 10 en la puerta de la comisaría donde llevaron su bicicleta bajo el protocolo policial.

Carlos aseguró que les pidió a los policías que no se llevaran su bici porque no tenía como volverse a su casa y además es su única modalidad de transporte.

"Cómo ya me había recalentado vino uno de los policías y me dijo: 'no se haga problema yo lo llevo'", recordó el jubilado.

Después de dos días sin su bicicleta y a la espera de las resoluciones burocráticas Carlos pudo recuperar este lunes.