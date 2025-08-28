El Colegio de Abogados de Córdoba presentó LEGALIA, la primera herramienta de Inteligencia Artificial (IA) creada en la provincia para la comunidad jurídica.

Este 28 de agosto LEGALIA fue presentada oficialmente en el marco del Acto Central por el Centenario del Colegio de Abogados de Córdoba.

El presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar, definió a LEGALIA como “una innovación que facilitará, agilizará y democratizará nuestra profesión”

“Hablar de IA no es hablar de tecnología, es hablar de derechos, de oportunidades y de inclusión. Porque el mejor legado que podemos dejar es la puerta ya abierta al futuro”, agregó Bittar.

Una innovación al servicio de la justicia

LEGALIA es el resultado de un trabajo colaborativo entre el Colegio, el Poder Judicial y la industria tecnológica local, con el desarrollo de la empresa cordobesa Santex.

A diferencia de los modelos genéricos, LEGALIA accede a información fidedigna y ofrece soluciones concretas para el trabajo diario de los profesionales:

Búsqueda de jurisprudencia en minutos

Modelos dinámicos de escritos (demandas, contestaciones, recursos)

Predicción de fallos y recomendación de pasos procesales, con base en miles de casos previos

Gestión documental y asistente conversacional en un entorno seguro y en nube privada

Bittar dijo que LEGALIA se construyó “escuchando las necesidades reales de miles de colegas, con el aporte de la justicia en el acceso a la jurisprudencia y con el desarrollo de la industria tecnológica cordobesa”.

Una herramienta cordobesa con proyección global

El ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, valoró la iniciativa como un paso clave en la adaptación institucional a los nuevos tiempos: “Las tecnologías pueden transformar la democracia en una democracia eficaz o debilitarla si no sabemos usarlas. Lo importante es que Córdoba vuelva a mostrar cómo transformar los desafíos en innovación, con instituciones que se enfocan en la demanda social y en resolver problemas reales de la gente”.

Actualmente en fase beta, LEGALIA tiene previsto estar plenamente operativa el próximo año.

“Esta herramienta es un boleto al tren de la alta tecnología: una oportunidad más para desarrollar talentos y potenciar a los jóvenes de nuestra comunidad jurídica”, concluyó Bittar.